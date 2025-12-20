Росія завдала ударів по Запорізькій області — є поранені
Росія завдала ударів по Запорізькій області — є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запорізька область

На Запоріжжі армія РФ завдала удару по Пологівському району, троє людей отримали поранення.

Головні тези:

  • Російська армія завдала удару по Пологівському району в Запорізькій області, що призвело до поранення трьох людей.
  • Є поранені серед двох чоловіків та жінки в результаті атаки росіян на Запоріжжі.
  • У Запорізькому районі також стався інцидент, коли росіяни атакували FPV-дроном автомобіль, поранивши його 74-річного водія.

Росія атакувала Запорізьку область: є поранені

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни завдали удару по Пологівському району. Внаслідок атаки зруйновано будинок. Постраждало троє людей.

За його словами, серед постраждалих — двоє чоловіків та жінка.

У Запорізькому районі росіяни також атакували FPV-дроном автомобіль, який рухався по трасі, поранення отримав 74-річний чоловік.

74-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Росіяни ударили FPV-дроном по автівці, що рухалася по трасі.

Атакований автомобіль загорівся.

Згідно з повідомленням, поранений чоловік отримує необхідну допомогу.

