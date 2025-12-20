Росія завдала ударів по Запорізькій області — є поранені

На Запоріжжі армія РФ завдала удару по Пологівському району, троє людей отримали поранення.
Головні тези:
- Російська армія завдала удару по Пологівському району в Запорізькій області, що призвело до поранення трьох людей.
- Є поранені серед двох чоловіків та жінки в результаті атаки росіян на Запоріжжі.
- У Запорізькому районі також стався інцидент, коли росіяни атакували FPV-дроном автомобіль, поранивши його 74-річного водія.
Росія атакувала Запорізьку область: є поранені
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, серед постраждалих — двоє чоловіків та жінка.
У Запорізькому районі росіяни також атакували FPV-дроном автомобіль, який рухався по трасі, поранення отримав 74-річний чоловік.
Атакований автомобіль загорівся.
Згідно з повідомленням, поранений чоловік отримує необхідну допомогу.
