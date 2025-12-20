Россия нанесла удары по Запорожской области — есть раненые
Россия нанесла удары по Запорожской области — есть раненые

В Запорожье армия РФ нанесла удар по Пологовскому району, три человека получили ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия нанесла удар по Запорожской области, что привело к ранениям трех человек.
  • Атака также включала использование FPV-дрона, который ранил 74-летнего водителя автомобиля.
  • Разрушен дом в результате атаки, при этом ранения получили двое мужчин и женщина.

Россия атаковала Запорожскую область: есть раненые

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Россияне нанесли удар по Пологовскому району. В результате атаки разрушен дом. Пострадали три человека.

По его словам, среди пострадавших — двое мужчин и женщина.

В Запорожском районе россияне также атаковали FPV-дроном двигавшийся по трассе автомобиль ранения получил 74-летний мужчина.

74-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район. Россияне ударили FPV-дроном по двигавшейся по трассе машине.

Атакованный автомобиль загорелся.

Согласно сообщению, раненый мужчина получает необходимую помощь.

