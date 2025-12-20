Россия нанесла удары по Запорожской области — есть раненые

В Запорожье армия РФ нанесла удар по Пологовскому району, три человека получили ранения.
Главные тезисы
- Российская армия нанесла удар по Запорожской области, что привело к ранениям трех человек.
- Атака также включала использование FPV-дрона, который ранил 74-летнего водителя автомобиля.
- Разрушен дом в результате атаки, при этом ранения получили двое мужчин и женщина.
Россия атаковала Запорожскую область: есть раненые
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
По его словам, среди пострадавших — двое мужчин и женщина.
В Запорожском районе россияне также атаковали FPV-дроном двигавшийся по трассе автомобиль ранения получил 74-летний мужчина.
Атакованный автомобиль загорелся.
Согласно сообщению, раненый мужчина получает необходимую помощь.
