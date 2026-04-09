Авиация РФ бомбила Запорожскую область — количество пострадавших растет

Один человек погиб, еще семь - получили ранения, в том числе ребенок - увеличивается количество пострадавших в результате атаки России утром 9 апреля на Запорожский район.

Россия бомбила Балабино: есть жертвы

После удара управляемыми авиабомбами по Балабиному госпитализирована в тяжелом состоянии 53-летняя женщина, сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Состояние еще одной пострадавшей медики оценивают как средней тяжести.

Восьмилетняя девочка и мужчина после получения помощи будут лечиться дома.

Еще три человека на обследовании — их состояние оценивается как средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром 9 апреля войска РФ нанесли несколько ударов по населенным пунктам Кушугумской общины Запорожского района, повреждены жилые дома и учебное заведение «Престиж».

Один из снарядов попал по территории школьного подворья. Буквально в нескольких метрах от учебного заведения образовалась огромная воронка.

Взрывной волной повредило здание школы. Выбило окна, разбили мебель. Никто из работников не пострадал, — сказала в телефонном комментарии директор учебного заведения Жанна Винниченко.

Учебный процесс проходит в подземной школе, которая построена рядом. Она не пострадала. Дети сегодня вышли на учебу.

Войска РФ атакуют общину уже третий день. Бьют из РСЗО, сбрасывают КАБы.

Об этом в обращении сказал глава Кушугумской общины Владимир Сосуновский.