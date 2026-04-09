Авиация РФ бомбила Запорожскую область — количество пострадавших растет
Категория
Украина
Дата публикации

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Балабино
Читати українською

Один человек погиб, еще семь - получили ранения, в том числе ребенок - увеличивается количество пострадавших в результате атаки России утром 9 апреля на Запорожский район.

Главные тезисы

  • В результате авиационного нападения России на Запорожскую область погиб один человек, семь получили ранения, в том числе ребенок.
  • Были повреждены жилые дома и учебное заведение в населенных пунктах Запорожского района.

Россия бомбила Балабино: есть жертвы

После удара управляемыми авиабомбами по Балабиному госпитализирована в тяжелом состоянии 53-летняя женщина, сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Состояние еще одной пострадавшей медики оценивают как средней тяжести.

Восьмилетняя девочка и мужчина после получения помощи будут лечиться дома.

Еще три человека на обследовании — их состояние оценивается как средней тяжести.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Утром 9 апреля войска РФ нанесли несколько ударов по населенным пунктам Кушугумской общины Запорожского района, повреждены жилые дома и учебное заведение «Престиж».

Один из снарядов попал по территории школьного подворья. Буквально в нескольких метрах от учебного заведения образовалась огромная воронка.

Взрывной волной повредило здание школы. Выбило окна, разбили мебель. Никто из работников не пострадал, — сказала в телефонном комментарии директор учебного заведения Жанна Винниченко.

Учебный процесс проходит в подземной школе, которая построена рядом. Она не пострадала. Дети сегодня вышли на учебу.

Войска РФ атакуют общину уже третий день. Бьют из РСЗО, сбрасывают КАБы.

Об этом в обращении сказал глава Кушугумской общины Владимир Сосуновский.

Мы сейчас изучаем ситуацию, изучаем, какие повреждения. Вчера было около 80 домов повреждено, сегодня столько же.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?