Авиаудар РФ по Запорожской области. Число погибших и раненых возросло

В результате российской атаки КАБами утром 29 мая по селу Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области погибли два человека, еще три ранены.

Россия убила двух человек в Верхней Терсе

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Отмечается, что в результате вражеского удара в Верхней Терсе разрушены и повреждены дома.

Погибли двое мужчин. Трем людям — двум женщинам и мужчине понадобилась помощь медиков. Иван Федоров Начальник Запорожской ОВА

Ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по селу в Пологовском районе один человек погиб, еще один получил ранения.