Авиаудар РФ по Запорожской области. Число погибших и раненых возросло

В результате российской атаки КАБами утром 29 мая по селу Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области погибли два человека, еще три ранены.
Главные тезисы
- Российский авиаудар по селу Верхняя Терса в Запорожской области привел к гибели двух человек и ранению трех других.
- Подтверждена информация о разрушении домов в результате атаки и оказании помощи медиков пострадавшим.
Россия убила двух человек в Верхней Терсе
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
Отмечается, что в результате вражеского удара в Верхней Терсе разрушены и повреждены дома.
Ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по селу в Пологовском районе один человек погиб, еще один получил ранения.
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