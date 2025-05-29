Авиаудар РФ по Запорожской области. Число погибших и раненых возросло
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Украина
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Авиаудар РФ по Запорожской области. Число погибших и раненых возросло

Иван Федоров / Запорожская ОВА
авиаудар РФ
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В результате российской атаки КАБами утром 29 мая по селу Верхняя Терса Пологовского района Запорожской области погибли два человека, еще три ранены.

Главные тезисы

  • Российский авиаудар по селу Верхняя Терса в Запорожской области привел к гибели двух человек и ранению трех других.
  • Подтверждена информация о разрушении домов в результате атаки и оказании помощи медиков пострадавшим.

Россия убила двух человек в Верхней Терсе

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Отмечается, что в результате вражеского удара в Верхней Терсе разрушены и повреждены дома.

Погибли двое мужчин. Трем людям — двум женщинам и мужчине понадобилась помощь медиков.

Иван Федоров

Иван Федоров

Начальник Запорожской ОВА

Ранее сообщалось, что в результате российского авиаудара по селу в Пологовском районе один человек погиб, еще один получил ранения.

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