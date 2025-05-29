Авіаудар РФ по Запорізькій області. Кількість загиблих і поранених зросла

Внаслідок російської атаки КАБами вранці 29 травня по селу Верхня Терса Пологівського району Запорізької області загинули дві людини, ще три — поранені.
Головні тези:
- У результаті російської атаки на село Верхня Терса в Запорізькій області було дві загиблих та три поранених осіб.
- Начальник Запорізької ОВА підтвердив інформацію про події в селі та пошкодження будинків внаслідок авіаудару.
Росія вбила двох людей у Верхній Терсі
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару у Верхній Терсі зруйновані та пошкоджені будинки.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російського авіаудару по селу в Пологівському районі одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.
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