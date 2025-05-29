Авіаудар РФ по Запорізькій області. Кількість загиблих і поранених зросла

Внаслідок російської атаки КАБами вранці 29 травня по селу Верхня Терса Пологівського району Запорізької області загинули дві людини, ще три — поранені.

Росія вбила двох людей у Верхній Терсі

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару у Верхній Терсі зруйновані та пошкоджені будинки.

Загинули двоє чоловіків. Трьом людям — двом жінкам і чоловікові знадобилася допомога медиків. Іван Федоров Начальник Запорізької ОВА

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського авіаудару по селу в Пологівському районі одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.