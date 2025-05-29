Авіаудар РФ по Запорізькій області. Кількість загиблих і поранених зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудар РФ по Запорізькій області. Кількість загиблих і поранених зросла

Іван Федоров / Запорізька ОВА
авіаудар
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Внаслідок російської атаки КАБами вранці 29 травня по селу Верхня Терса Пологівського району Запорізької області загинули дві людини, ще три — поранені.

Головні тези:

  • У результаті російської атаки на село Верхня Терса в Запорізькій області було дві загиблих та три поранених осіб.
  • Начальник Запорізької ОВА підтвердив інформацію про події в селі та пошкодження будинків внаслідок авіаудару.

Росія вбила двох людей у Верхній Терсі

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару у Верхній Терсі зруйновані та пошкоджені будинки.

Загинули двоє чоловіків. Трьом людям — двом жінкам і чоловікові знадобилася допомога медиків.

Іван Федоров

Іван Федоров

Начальник Запорізької ОВА

Раніше повідомлялося, що внаслідок російського авіаудару по селу в Пологівському районі одна людина загинула, ще одна зазнала поранень.

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