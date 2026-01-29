Три человека погибли в Запорожской области в результате ночного российского обстрела

В Запорожской области в результате удара войск РФ этой ночью погибли три человека, еще три человека ранены, разрушен частный дом, еще семь - повреждены.
29 января около полуночи российские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов области.
В результате удара повреждены семь частных домов, один — уничтожен.
Спасатели ликвидировали пожар жилого дома 100 кв. м и возгорание газовой трубы.
На месте работают все экстренные службы, отметили в ГСЧС.
Позже в ведомстве обновили информацию: "По состоянию на 7:00 29 января количество травмированных в результате российских обстрелов одного из населенных пунктов региона возросло до трех человек".
В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.
