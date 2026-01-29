Три человека погибли в Запорожской области в результате ночного российского обстрела

В Запорожской области в результате удара войск РФ этой ночью погибли три человека, еще три человека ранены, разрушен частный дом, еще семь - повреждены.

Россия убила троих человек в Запорожской области

29 января около полуночи российские войска нанесли удар по одному из населенных пунктов области.

Погибли три человека: 62-летний мужчина и женщины 26 и 50 лет. Ранен 57-летний мужчина. Данные о пострадавших уточняются. Поделиться

В результате удара повреждены семь частных домов, один — уничтожен.

Спасатели ликвидировали пожар жилого дома 100 кв. м и возгорание газовой трубы.

Поисково-спасательные работы

На месте работают все экстренные службы, отметили в ГСЧС.

Позже в ведомстве обновили информацию: "По состоянию на 7:00 29 января количество травмированных в результате российских обстрелов одного из населенных пунктов региона возросло до трех человек".

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.