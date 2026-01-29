Троє людей загинули у Запорізькій області внаслідок нічного російського обстрілу

У Запорізькій області внаслідок удару військ РФ цієї ночі загинули троє людей, ще троє осіб поранені, зруйновано приватний будинок, ще сім - пошкоджені.
29 січня близько опівночі російські війська завдали удару по одному з населених пунктів області.
Унаслідок удару пошкоджено сім приватних будинків, один — знищено.
Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв м та займання газової труби.
На місці працюють усі екстрені служби, наголосили у ДСНС.
Пізніше у відомстві оновили інформацію: "Станом на 7:00 29 січня кількість травмованих внаслідок російського обстрілу одного з населених пунктів регіону зросла до трьох осіб".
Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.
