Троє людей загинули у Запорізькій області внаслідок нічного російського обстрілу
Троє людей загинули у Запорізькій області внаслідок нічного російського обстрілу

ДСНС України
Запорізька область
Read in English

У Запорізькій області внаслідок удару військ РФ цієї ночі загинули троє людей, ще троє осіб поранені, зруйновано приватний будинок, ще сім - пошкоджені.

Головні тези:

  • Трагедія в Запорізькій області: троє людей загинули внаслідок нічного російського обстрілу.
  • У результаті удару військ РФ також троє осіб були поранені.

Росія вбила трьох людей у Запорізькій області

29 січня близько опівночі російські війська завдали удару по одному з населених пунктів області.

Загинули троє людей: 62-річний чоловік та жінки 26 і 50 років. Поранено 57-річного чоловіка. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Унаслідок удару пошкоджено сім приватних будинків, один — знищено.

Рятувальники ліквідували пожежу житлового будинку 100 кв м та займання газової труби.

Пошуково-рятувальні роботи

На місці працюють усі екстрені служби, наголосили у ДСНС.

Пізніше у відомстві оновили інформацію: "Станом на 7:00 29 січня кількість травмованих внаслідок російського обстрілу одного з населених пунктів регіону зросла до трьох осіб".

Наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

