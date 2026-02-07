Авіація РФ бомбила Запорізьку область — загинула жінка, є поранені

Унаслідок російської авіаційної атаки на село Жовта Круча у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє - поранені.
Головні тези:
- У результаті авіаційної атаки Росії на село Жовта Круча загинула 62-річна жінка, а ще дві жінки отримали поранення.
- Бомбардування привело до руйнування приватних та господарських будівель у районі.
- Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про збільшення кількості постраждалих від ворожого атаки на Жовту Кручу.
Російський авіаудар по Жовтій Кручі: що відомо
Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські будівлі. Виникла пожежа.
Раніше Федоров повідомляв про щонайменше п'ять керованих авіабомб РФ, які ударили по Жовтій Кручі, поранення отримала 62-річна жінка.
