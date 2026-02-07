Авіація РФ бомбила Запорізьку область — загинула жінка, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Запорізьку область — загинула жінка, є поранені

Іван Федоров / Запорізька ОВА
КАБ
Read in English

Унаслідок російської авіаційної атаки на село Жовта Круча у Запорізькому районі загинула жінка, ще двоє - поранені.

Головні тези:

  • У результаті авіаційної атаки Росії на село Жовта Круча загинула 62-річна жінка, а ще дві жінки отримали поранення.
  • Бомбардування привело до руйнування приватних та господарських будівель у районі.
  • Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив про збільшення кількості постраждалих від ворожого атаки на Жовту Кручу.

Російський авіаудар по Жовтій Кручі: що відомо

Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Збільшується кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Жовту Кручу. Російські КАБи вбили 62-річну жінку. Ще дві жінки - 62 та 65 років - отримали поранення.

Авіабомби зруйнували приватні будинки та господарські будівлі. Виникла пожежа.

Раніше Федоров повідомляв про щонайменше п'ять керованих авіабомб РФ, які ударили по Жовтій Кручі, поранення отримала 62-річна жінка.

Категорія
Україна
Дата публікації
Іван Федоров / Запорізька ОВА
авіаудар
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Запорізька область
ДСНС України
Запорізька область

