Авиация РФ бомбила Запорожскую область — погибла женщина, есть раненые

В результате российской авиационной атаки на село Желтая Круча в Запорожском районе погибла женщина, еще двое - ранены.
Главные тезисы
- Российская авиационная атака на село Желтая Круча в Запорожской области привела к гибели одной женщины и получении ранений двумя другими.
- Атака по Желтой Круче вызвала разрушения частных и хозяйственных построек в районе, а также пожар.
Российский авиаудар по Желтой Круче: что известно
Об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки. Возник пожар.
Ранее Федоров сообщал о не менее пяти управляемых авиабомбах РФ, которые ударили по Желтой Круче, ранения получила 62-летняя женщина.
