Авиация РФ бомбила Запорожскую область — погибла женщина, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Запорожскую область — погибла женщина, есть раненые

Иван Федоров / Запорожская ОВА
КАБ
Read in English
Читати українською

В результате российской авиационной атаки на село Желтая Круча в Запорожском районе погибла женщина, еще двое - ранены.

Главные тезисы

  • Российская авиационная атака на село Желтая Круча в Запорожской области привела к гибели одной женщины и получении ранений двумя другими.
  • Атака по Желтой Круче вызвала разрушения частных и хозяйственных построек в районе, а также пожар.

Российский авиаудар по Желтой Круче: что известно

Об этом написал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Увеличивается количество пострадавших в результате вражеской атаки на Желтую Кручу. Российские КАБы убили 62-летнюю женщину. Еще две женщины — 62 и 65 лет — получили ранения.

Авиабомбы разрушили частные дома и хозяйственные постройки. Возник пожар.

Ранее Федоров сообщал о не менее пяти управляемых авиабомбах РФ, которые ударили по Желтой Круче, ранения получила 62-летняя женщина.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиаудар РФ по Запорожской области. Число погибших и раненых возросло
Иван Федоров / Запорожская ОВА
авиаудар РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла удары по Запорожской области — есть раненые
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожская область
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Три человека погибли в Запорожской области в результате ночного российского обстрела
ДСНС Украины
война

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?