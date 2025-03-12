Авіація РФ скинула 14 КАБів на Дружківку та Костянтинівку — є загиблі та поранені

Російські війська завдали понад 10 авіаударів по Костянтинівці й Дружківці в Донецькій області. Загинули дві людини, багато жителів отримали поранення, в тому числі діти.
Головні тези:
- Російська авіація вчинила понад 10 авіаударів по містах Костянтинівка та Дружківка в Донецькій області.
- Унаслідок авіаобстрілів загинули дві людини, десятки мирних жителів отримали поранення, серед них діти.
Росія бомбила Костянтинівку і Дружківку
Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Також, за словами очільника ОВА, росіяни тричі за день атакував авіабомбами Дружківку.
Окрім того, зранку російські війська обстріляли Покровськ — там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю.
Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого.
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