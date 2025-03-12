Авіація РФ скинула 14 КАБів на Дружківку та Костянтинівку — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула 14 КАБів на Дружківку та Костянтинівку — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донецька область
Read in English

Російські війська завдали понад 10 авіаударів по Костянтинівці й Дружківці в Донецькій області. Загинули дві людини, багато жителів отримали поранення, в тому числі діти.

Головні тези:

  • Російська авіація вчинила понад 10 авіаударів по містах Костянтинівка та Дружківка в Донецькій області.
  • Унаслідок авіаобстрілів загинули дві людини, десятки мирних жителів отримали поранення, серед них діти.

Росія бомбила Костянтинівку і Дружківку

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Близько 15-16 години росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку — у місті 2 людини загинули і 8 поранені, пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Голова Донецької ОВА

Також, за словами очільника ОВА, росіяни тричі за день атакував авіабомбами Дружківку.

Поранено трьох людей, у тому числі двох дітей 8 і 9 років, пошкоджено 32 об’єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.

Костянтинівка після авіаударів РФ

Окрім того, зранку російські війська обстріляли Покровськ — там загинув 38-річний чоловік, пошкоджено адмінбудівлю.

Приблизно в той же час під вогонь потрапив Мирноград — там відомо про 2 загиблих і 1 пораненого.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Росія бомбила власних громадян у Суджанській школі-інтернаті на Курщині — відео
Генштаб ЗСУ
Суджа
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила Гуляйполе — постраждала родина з дітьми
Іван Федоров / Запорізька ОВА
Гуляйполе
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російська авіація бомбила ФАБами Костянтинівку — є загиблий і поранені
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?