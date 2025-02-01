Росія бомбила власних громадян у Суджанській школі-інтернаті на Курщині — відео

Російські війська завдали авіаудару по будівлі школи-інтернату в Суджі Курської області. Місто перебуває під контролем українських Сил оборони.

Росія бомбила власних громадян у Суджі

Про це повідомив спікер комендатури ЗСУ в Суджі Олексій Дмитрашківський.

За його словами, удар було завдано о 17:54.

95 осіб опинилися під завалами. З-під завалів чути стогони і крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість людей похилого віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятувальні роботи.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив цю інформацію, було зазначено, що Росія знала, що в цій будівлі знаходяться виключно цивільні особи — жінки, діти, люди з інвалідністю, які готувалися до евакуації.

Сьогодні, 1 лютого, о 16:54 російська авіація завдала удару керованою авіаційною бомбою (КАБ) по інтернату в місті Суджа Курської області. Удару завдано цілеспрямовано. На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. Поширити

Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих.

Удар по інтернату в Суджі — черговий воєнний злочин російської влади, спрямований проти мирного населення. Російська армія щодня тероризує українські міста ракетними та дроновими ударами, знищуючи житлові будинки, школи, лікарні. Тепер вона почала цілеспрямовано вбивати й власних мирних громадян.

Авіація РФ бомбила Степногірськ

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Чотири людини поранені — ворог продовжує терор прифронтових територій. Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Степногірську. Поширити

За даними Федорова, поранення дістали дві жінки і два чоловіки. Їм надається необхідна допомога.