Зʼявилися супутникові фото ушкодженої газової станції РФ "Суджа"
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Зʼявилися супутникові фото ушкодженої газової станції РФ "Суджа"

Зʼявилися супутникові фото ушкодженої газової станції РФ "Суджа"
Джерело:  Радіо Свобода

На газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області є руйнування. Про це свідчать оприлюднені супутникові фото.

Головні тези:

  • На газовимірювальній станції “Суджа” виявлені значні руйнування згідно з новими супутниковими фото.
  • Російський “Газпром” продовжує транзит газу через станцію, хоча ЗСУ могли захопити її.
  • Україна може мати плани припинити постачання російського газу до Європи через “Суджу”для відсічення Росії від енергетичного бізнесу в Європі.

В якому стані газовимірювальна станція"Суджа" на Курщині РФ

Як можна побачити на опублікованих фото, на газовимірювальній станції "Суджа" є значні руйнування.

Як випливає з аналізу фотографій, частина пошкоджень з'явилася на них між 9 і 10 серпня, а частина — між 10 і 11 серпня. На фото за 11 серпня видно, що практично повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один із майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання, — йдеться в повідомленні.

До слова, раніше російський "Газпром" повідомив, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" в Європу у звичайному обсязі.

ЗСУ могли захопити російську газову станцію "Суджа"

У матеріалі видання із посиланням на неназваного американського посадовця зазначається, що наразі США намагаються зв’язатись з керівництвом України для отримання більшої кількості подробиць стосовно ситуації у Курській області.

Журналісти підкреслюють, що за словами одного з радників президента Володимира Зеленського, українські військові взяли під контроль газовимірювальну станцію на відстані близько 8 км від кордону.

Деякі аналітики припустили, що мета Києва може полягати у тому, щоб повністю припинити постачання російського газу до Європи як точки впливу. У четвер газ все ще надходив через "Суджу", останню діючу точку відвантаження трубопроводу, який транспортує російський природний газ до Європи через Україну. Україна отримує прибуткові транзитні збори, але висловила бажання відрізати решту енергетичного бізнесу Росії в Європі, — підкреслюється у матеріалі видання.

Також зазначається, що національна гвардія Росії заявила про посилення охорони навколо Курської атомної електростанції, яка знаходиться приблизно за 40 миль (біля 70 км) на північний схід від міста Суджа.

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