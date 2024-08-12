Зʼявилися супутникові фото ушкодженої газової станції РФ "Суджа"

На газовимірювальній станції "Суджа" у Курській області є руйнування. Про це свідчать оприлюднені супутникові фото.
Головні тези:
- На газовимірювальній станції “Суджа” виявлені значні руйнування згідно з новими супутниковими фото.
- Російський “Газпром” продовжує транзит газу через станцію, хоча ЗСУ могли захопити її.
- Україна може мати плани припинити постачання російського газу до Європи через “Суджу”для відсічення Росії від енергетичного бізнесу в Європі.
В якому стані газовимірювальна станція"Суджа" на Курщині РФ
Як можна побачити на опублікованих фото, на газовимірювальній станції "Суджа" є значні руйнування.
До слова, раніше російський "Газпром" повідомив, що продовжує прокачування газу через ГВС "Суджа" в Європу у звичайному обсязі.
ЗСУ могли захопити російську газову станцію "Суджа"
У матеріалі видання із посиланням на неназваного американського посадовця зазначається, що наразі США намагаються зв’язатись з керівництвом України для отримання більшої кількості подробиць стосовно ситуації у Курській області.
Журналісти підкреслюють, що за словами одного з радників президента Володимира Зеленського, українські військові взяли під контроль газовимірювальну станцію на відстані близько 8 км від кордону.
Також зазначається, що національна гвардія Росії заявила про посилення охорони навколо Курської атомної електростанції, яка знаходиться приблизно за 40 миль (біля 70 км) на північний схід від міста Суджа.
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