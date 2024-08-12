Появились спутниковые фото поврежденной газовой станции РФ "Суджа"

На газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области есть разрушения. Об этом свидетельствуют обнародованные спутниковые фото.
Главные тезисы
- Часть повреждений на станции появилась в период с 9 по 11 августа, включая разрушение административного здания и измерительной площадки.
- США пытаются узнать подробности о ситуации в Курской области, где украинские военные, по данным аналитиков, взяли под контроль газовую станцию “Суджа”.
- Украина выразила желание прекратить поставки российского газа в Европу через Россию, при этом продолжается транзит через “Суджу”.
В каком состоянии газоизмерительная станция "Суджа" на Курщине РФ
Как можно увидеть на опубликованных фото, на газоизмерительной станции "Суджа" есть значительные разрушения.
К слову, ранее российский "Газпром" сообщил, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.
ВСУ могли захватить российскую газовую станцию "Суджа"
В материале издания со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечается, что США пытаются связаться с руководством Украины для получения большего количества подробностей относительно ситуации в Курской области.
Журналисты подчеркивают, что, по словам одного из советников президента Владимира Зеленского, украинские военные взяли под контроль газоизмерительную станцию на расстоянии около 8 км от границы.
Также отмечается, что национальная гвардия России заявила об усилении охраны вокруг Курской атомной электростанции, которая находится примерно в 40 милях (около 70 км) северо-восточнее города Суджа.
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