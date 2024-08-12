Появились спутниковые фото поврежденной газовой станции РФ "Суджа"
Категория
Мир
Дата публикации

Появились спутниковые фото поврежденной газовой станции РФ "Суджа"

Появились спутниковые фото поврежденной газовой станции РФ "Суджа"
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Источник:  Радио Свобода

На газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области есть разрушения. Об этом свидетельствуют обнародованные спутниковые фото.

Главные тезисы

 

  • Часть повреждений на станции появилась в период с 9 по 11 августа, включая разрушение административного здания и измерительной площадки.
  • США пытаются узнать подробности о ситуации в Курской области, где украинские военные, по данным аналитиков, взяли под контроль газовую станцию “Суджа”.
  • Украина выразила желание прекратить поставки российского газа в Европу через Россию, при этом продолжается транзит через “Суджу”.

В каком состоянии газоизмерительная станция "Суджа" на Курщине РФ

Как можно увидеть на опубликованных фото, на газоизмерительной станции "Суджа" есть значительные разрушения.

Как следует из анализа фотографий, часть повреждений появилась на них между 9 и 10 августа, а часть между 10 и 11 августа. На фото за 11 августа видно, что практически полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование, — говорится в сообщении.

К слову, ранее российский "Газпром" сообщил, что продолжает прокачку газа через ГИС "Суджа" в Европу в обычном объеме.

ВСУ могли захватить российскую газовую станцию "Суджа"

В материале издания со ссылкой на неназванного американского чиновника отмечается, что США пытаются связаться с руководством Украины для получения большего количества подробностей относительно ситуации в Курской области.

Журналисты подчеркивают, что, по словам одного из советников президента Владимира Зеленского, украинские военные взяли под контроль газоизмерительную станцию на расстоянии около 8 км от границы.

Некоторые аналитики предположили, что цель Киева может состоять в том, чтобы полностью прекратить поставки российского газа в Европу как точку влияния. В четверг газ все еще поступал через "Суджу", последнюю действующую точку отгрузки трубопровода, транспортирующего российский природный газ в Европу через Украину. Украина получает прибыльное транзитное собрание, но выразила желание отрезать остальной энергетический бизнес России в Европе, — подчеркивается в материале издания.

Также отмечается, что национальная гвардия России заявила об усилении охраны вокруг Курской атомной электростанции, которая находится примерно в 40 милях (около 70 км) северо-восточнее города Суджа.

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