Россия бомбила собственных граждан в Суджанской школе-интернате на Курщине — видео

Российские войска нанесли авиаудар по зданию школы-интерната в Судже Курской области. Город находится под контролем украинских сил обороны.

Россия бомбила собственных граждан в Судже

Об этом сообщил спикер комендатуры ВСУ в Судже Алексей Дмитрашковский.

По его словам, удар был нанесен в 17:54.

95 человек оказались под завалами. Из-под завалов слышны стоны и крики людей. Напомню, что среди этих людей большинство пожилых людей и лежачие. Силами военной комендатуры сейчас ведутся поисковые и спасательные работы.

Позже Генштаб ВСУ подтвердил эту информацию, отмечено, что Россия знала, что в этом здании находятся исключительно гражданские лица — женщины, дети, люди с инвалидностью, которые готовились к эвакуации.

Сегодня, 1 февраля, в 16:54 российская авиация нанесла удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по интернату в городе Суджа Курской области. Удар нанесен целенаправленно. В момент атаки в помещении находились десятки местных жителей, которые готовились к эвакуации. Поделиться

Пока делается все возможное для спасения уцелевших.

Удар по интернату в Судже — очередное военное преступление российской власти, направленное против мирного населения. Российская армия ежедневно терроризирует украинские города ракетными и дроновыми ударами, уничтожая жилые дома, школы, больницы. Теперь она начала целенаправленно убивать и своих мирных граждан.

Авиация РФ бомбила Степногорск

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Четыре человека ранены — враг продолжает террор прифронтовых территорий. Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Степногорску. Поделиться

По данным Федорова, ранения получили две женщины и два мужчины. Им оказывается необходимая помощь.