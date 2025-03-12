Авиация РФ сбросила 14 КАБов на Дружковку и Константиновку — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила 14 КАБов на Дружковку и Константиновку — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донбасс
Read in English
Читати українською

Российские войска нанесли более 10 авиаударов по Константиновке и Дружковке в Донецкой области. Погибли два человека, многие жители получили ранения, включая детей.

Главные тезисы

  • Российская авиация совершила более 10 авиаударов по Константиновке и Дружковке в Донецкой области.
  • Погибли два человека, многие мирные жители, включая детей, получили ранения от авиаударов.
  • Города Константиновка и Дружковка понесли значительные разрушения, пострадали многочисленные здания и транспортные средства.

Россия бомбила Константиновку и Дружковку

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Около 15-16 часов россияне сбросили 11 авиабомб на Константиновку — в городе 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОВА

Также, по словам главы ОВА, россияне трижды в день атаковал авиабомбами Дружковку.

Ранены три человека, в том числе двое детей 8 и 9 лет, повреждены 32 объекта, среди которых многоэтажки, частные дома, общежитие и автомобили.

Константиновка после авиаударов РФ

Кроме того, с утра российские войска обстреляли Покровск — там погиб 38-летний мужчина, повреждено админздание.

Приблизительно в то же время под огонь попал Мирноград — там известно о 2 погибших и 1 раненом.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Россия бомбила собственных граждан в Суджанской школе-интернате на Курщине — видео
Генштаб ВСУ
Суджа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ бомбила Гуляйполе — пострадала семья с детьми
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Гуляйполе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российская авиация бомбила ФАБами Константиновку — есть погибший и раненые
Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?