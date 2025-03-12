Авиация РФ сбросила 14 КАБов на Дружковку и Константиновку — есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли более 10 авиаударов по Константиновке и Дружковке в Донецкой области. Погибли два человека, многие жители получили ранения, включая детей.

Россия бомбила Константиновку и Дружковку

Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Около 15-16 часов россияне сбросили 11 авиабомб на Константиновку — в городе 2 человека погибли и 8 ранены, повреждены многочисленные многоэтажки и частные дома. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Также, по словам главы ОВА, россияне трижды в день атаковал авиабомбами Дружковку.

Ранены три человека, в том числе двое детей 8 и 9 лет, повреждены 32 объекта, среди которых многоэтажки, частные дома, общежитие и автомобили. Поделиться

Константиновка после авиаударов РФ

Кроме того, с утра российские войска обстреляли Покровск — там погиб 38-летний мужчина, повреждено админздание.