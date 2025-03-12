Авиация РФ сбросила 14 КАБов на Дружковку и Константиновку — есть погибшие и раненые

Российские войска нанесли более 10 авиаударов по Константиновке и Дружковке в Донецкой области. Погибли два человека, многие жители получили ранения, включая детей.
Главные тезисы
- Российская авиация совершила более 10 авиаударов по Константиновке и Дружковке в Донецкой области.
- Погибли два человека, многие мирные жители, включая детей, получили ранения от авиаударов.
- Города Константиновка и Дружковка понесли значительные разрушения, пострадали многочисленные здания и транспортные средства.
Россия бомбила Константиновку и Дружковку
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Также, по словам главы ОВА, россияне трижды в день атаковал авиабомбами Дружковку.
Кроме того, с утра российские войска обстреляли Покровск — там погиб 38-летний мужчина, повреждено админздание.
Приблизительно в то же время под огонь попал Мирноград — там известно о 2 погибших и 1 раненом.
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