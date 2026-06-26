Авіація РФ скинула 7 КАБів на Херсон — є поранені

У Херсоні внаслідок російського авіаудару уранці 26 червня пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, тимчасово без електропостачання Центральний район. Відомо про 5 поранених.

Росія бомбила Херсон: є поранені

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Внаслідок російського авіаудару пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури міста. Тимчасово без електропостачання Центральний район. Поширити

Зазначається, що фахівці обстежують пошкоджене обладнання, визначають обсяги необхідних аварійно-відновлювальних робіт та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику до осель херсонців.

Містян просять зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі потреби можна скористатися Пунктами незламності.

Пізніше у МВА уточнили, що внаслідок авіаудару РФ є постраждалі.

МВА інформує про постраждалу, яка в момент авіаудару перебувала в авто. У 75-річної жінки - вибухова травма та неповна травматична ампутація лівої руки. Потерпіла в лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Ще стало відомо про другого постраждалого внаслідок російського авіаудару. Це 57-річний працівник одного з комунальних підприємств міста, який зазнав вибухової травми та уламкового поранення правого плеча. Поширити

Наразі потерпілий ушпиталений.