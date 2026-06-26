Авіація РФ скинула 7 КАБів на Херсон — є поранені

У Херсоні внаслідок російського авіаудару уранці 26 червня пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури, тимчасово без електропостачання Центральний район. Відомо про 5 поранених.
Головні тези:
- Російська авіація скинула 7 КАБів на Херсон, що призвело до пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури міста.
- Внаслідок авіаудару є п'ятеро поранених, серед яких 75-річна жінка з вибуховою травмою та неповною ампутацією руки.
Росія бомбила Херсон: є поранені
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Зазначається, що фахівці обстежують пошкоджене обладнання, визначають обсяги необхідних аварійно-відновлювальних робіт та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику до осель херсонців.
Містян просять зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У разі потреби можна скористатися Пунктами незламності.
Пізніше у МВА уточнили, що внаслідок авіаудару РФ є постраждалі.
МВА інформує про постраждалу, яка в момент авіаудару перебувала в авто. У 75-річної жінки - вибухова травма та неповна травматична ампутація лівої руки. Потерпіла в лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.
Наразі потерпілий ушпиталений.
Також унаслідок російського авіаудару постраждали працівники одного з комунальних підприємств. У чоловіків 51 та 65 років діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно.
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