Удар РФ по гуманітарній місії на Херсонщині — кількість жертв зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по гуманітарній місії на Херсонщині — кількість жертв зросла

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
лікарня
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У Херсонській області у лікарні помер ще один фахівець з розмінування гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA), який постраждав через російський обстріл Високопільської громади.

Головні тези:

  • Ще один фахівець NPA помер в лікарні Херсонщини через російський обстріл.
  • Другий фахівець отримав смертельні поранення, четверо інших постраждали.

У херсонській лікарні помер другий фахівець з розмінування унаслідок обстрілу РФ

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, «медики відчайдушно боролися за життя 25-річного хлопця, однак поранення виявилися занадто важкими.

Загалом внаслідок цієї атаки смертельні травми отримали двоє працівників Norwegian People's Aid. Ще четверо фахівців — поранені.

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