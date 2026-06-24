Удар РФ по гуманитарной миссии в Херсонской области — количество жертв возросло

В Херсонской области в больнице скончался еще один специалист по разминированию гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA), пострадавший из-за российских обстрелов Высокопольской общины.
Главные тезисы
- Дополнительный специалист Norwegian People's Aid скончался в больнице Херсона из-за российских обстрелов.
- Другой специалист столкнулся с смертельными ранениями, а четверо членов гуманитарной миссии получили ранения.
В херсонской больнице скончался второй специалист по разминированию в результате обстрела РФ
Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
По словам Прокудина, «медики отчаянно боролись за жизнь 25-летнего парня, однако ранения оказались слишком тяжелыми.
В результате этой атаки смертельные травмы получили двое работников Norwegian People's Aid. Еще четверо специалистов ранены.
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