Удар РФ по гуманитарной миссии в Херсонской области — количество жертв возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Удар РФ по гуманитарной миссии в Херсонской области — количество жертв возросло

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
обстрел
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В Херсонской области в больнице скончался еще один специалист по разминированию гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA), пострадавший из-за российских обстрелов Высокопольской общины.

Главные тезисы

  • Дополнительный специалист Norwegian People's Aid скончался в больнице Херсона из-за российских обстрелов.
  • Другой специалист столкнулся с смертельными ранениями, а четверо членов гуманитарной миссии получили ранения.

В херсонской больнице скончался второй специалист по разминированию в результате обстрела РФ

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По словам Прокудина, «медики отчаянно боролись за жизнь 25-летнего парня, однако ранения оказались слишком тяжелыми.

В результате этой атаки смертельные травмы получили двое работников Norwegian People's Aid. Еще четверо специалистов ранены.

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