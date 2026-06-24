Россия убила в Херсонской области специалиста международной гуманитарной миссии по разминированию
Категория
Украина
Дата публикации

Россия убила в Херсонской области специалиста международной гуманитарной миссии по разминированию

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
дрон
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Российские террористы 24 июня убили сотрудника международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA). Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Главные тезисы

  • Российские террористы убили сотрудника Norwegian People's Aid и ранили двух других специалистов в Херсонской области.
  • Атака на международную гуманитарную миссию повлекла за собой серьезные последствия, среди которых погибший и раненые, в том числе двое находятся в тяжелом состоянии.

Россия обстреляла международную миссию по разминированию в Херсонской области: есть погибший и раненые

В результате российских обстрелов Новопетровки Высокопольской общины ранения, несовместимые с жизнью, получил 24-летний специалист по разминированию.

Также предварительно известно о трех раненых представителях этой организации. Информация уточняется.

Позже Прокудин уточнил, что 4 пострадавших госпитализировали для оказания дальнейшей помощи.

Двое специалистов находятся в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь.

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