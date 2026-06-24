Россия убила в Херсонской области специалиста международной гуманитарной миссии по разминированию

Российские террористы 24 июня убили сотрудника международной гуманитарной организации Norwegian People's Aid (NPA). Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Главные тезисы
- Российские террористы убили сотрудника Norwegian People's Aid и ранили двух других специалистов в Херсонской области.
- Атака на международную гуманитарную миссию повлекла за собой серьезные последствия, среди которых погибший и раненые, в том числе двое находятся в тяжелом состоянии.
Россия обстреляла международную миссию по разминированию в Херсонской области: есть погибший и раненые
В результате российских обстрелов Новопетровки Высокопольской общины ранения, несовместимые с жизнью, получил 24-летний специалист по разминированию.
Также предварительно известно о трех раненых представителях этой организации. Информация уточняется.
Позже Прокудин уточнил, что 4 пострадавших госпитализировали для оказания дальнейшей помощи.
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