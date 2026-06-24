Росія вбила на Херсонщині фахівця міжнародної гуманітарної місії з розмінування

Російські терористи 24 червня вбили працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA). Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Головні тези:
- Російські терористи вбили фахівця міжнародної гуманітарної місії Norwegian People's Aid на Херсонщині.
- В результаті обстрілу було поранено чотирьох представників організації, двоє з них перебувають у важкому стані.
Росія обстріляла міжнародну місію з розмінування на Херсонщині: є загиблий і поранені
Внаслідок російського обстрілу Новопетрівки Високопільської громади поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування.
Також попередньо відомо про трьох поранених представників цієї організації. Інформація уточнюється.
Пізніше Прокудін уточнив, що потерпілих четверо, їх госпіталізували для надання подальшої допомоги.
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