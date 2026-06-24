Росія вбила на Херсонщині фахівця міжнародної гуманітарної місії з розмінування
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія вбила на Херсонщині фахівця міжнародної гуманітарної місії з розмінування

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
дрон

Російські терористи 24 червня вбили працівника міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid (NPA). Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Головні тези:

  • Російські терористи вбили фахівця міжнародної гуманітарної місії Norwegian People's Aid на Херсонщині.
  • В результаті обстрілу було поранено чотирьох представників організації, двоє з них перебувають у важкому стані.

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Внаслідок російського обстрілу Новопетрівки Високопільської громади поранення, несумісні з життям, отримав 24-річний фахівець з розмінування.

Також попередньо відомо про трьох поранених представників цієї організації. Інформація уточнюється.

Пізніше Прокудін уточнив, що потерпілих четверо, їх госпіталізували для надання подальшої допомоги.

Двоє фахівців перебувають у важкому стані, медики борються за їх життя.

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