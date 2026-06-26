Авиация РФ сбросила 7 КАБов на Херсон — есть раненые

В Херсоне в результате российского авиаудара утром 26 июня повреждены объекты энергетической инфраструктуры, временно без электроснабжения Центральный район. Известно о 5 раненых.
Главные тезисы
- Российская авиация сбросила 7 КАБов на Херсон, что привело к повреждению объектов энергетической инфраструктуры города.
- В результате авиаудара пострадали пять человек, среди которых 75-летняя женщина с взрывной травмой и неполной ампутацией руки.
Россия бомбила Херсон: есть раненые
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.
Отмечается, что специалисты обследуют поврежденное оборудование, определяют объемы необходимых аварийно-восстановительных работ и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в дома херсонцев.
Горожане просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к временным неудобствам. В случае необходимости можно воспользоваться пунктами несокрушимости.
Позже в МВА уточнили, что в результате авиаудара РФ пострадали.
МВА информирует о пострадавшей, которая в момент авиаудара находилась в автомобиле. У 75-летней женщины — взрывная травма и неполная травматическая ампутация левой руки. Пострадала в больнице, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Пострадавший госпитализирован.
Также в результате российского авиаудара пострадали работники одного из коммунальных предприятий. У мужчин 51 и 65 лет диагностировали минно-взрывные травмы и контузии. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь. В дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.
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