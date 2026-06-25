РФ беспилотником атаковала больницу в Херсоне — есть пострадавшие

Российские военные утром 25 июня атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, пострадали пять сотрудников.
Главные тезисы
- Российские военные атаковали больницу в Херсоне с беспилотника, ранены пять сотрудников медицинского учреждения.
- Одна из жертв получила средней степени тяжести травмы и находится под наблюдением медиков.
Оккупанты били дроном по больнице в Херсоне: есть пострадавшие
Об этом сообщила Херсонская МВА.
Около 08:00 российские оккупанты атаковали беспилотником одно из медицинских учреждений Херсона.
Как отмечается, из-за российского удара пострадали пять сотрудников медицинского учреждения. Предварительно они получили минно-взрывные травмы.
Еще в больницу доставили женщину, которая накануне днем пострадала из-за атаки российского "Шахеда" в Центральном районе Херсона. По данным ОВА, 62-летняя херсонка получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Ее состояние — средней степени тяжести.
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