РФ беспилотником атаковала больницу в Херсоне — есть пострадавшие

Российские военные утром 25 июня атаковали из беспилотника больницу в Херсоне, пострадали пять сотрудников.

Оккупанты били дроном по больнице в Херсоне: есть пострадавшие

Об этом сообщила Херсонская МВА.

Около 08:00 российские оккупанты атаковали беспилотником одно из медицинских учреждений Херсона.

Как отмечается, из-за российского удара пострадали пять сотрудников медицинского учреждения. Предварительно они получили минно-взрывные травмы.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков. Поделиться

Еще в больницу доставили женщину, которая накануне днем пострадала из-за атаки российского "Шахеда" в Центральном районе Херсона. По данным ОВА, 62-летняя херсонка получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Ее состояние — средней степени тяжести.