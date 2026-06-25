РФ безпілотником атакувала лікарню у Херсоні — є постраждалі

Російські військові вранці 25 червня атакували з безпілотника лікарню у Херсоні, постраждали пʼятеро співробітників.
Головні тези:
- Російські військові атакували лікарню у Херсоні з безпілотника, поранено пʼятеро співробітників.
- Одна з жертв атаки отримала середнього ступеня тяжкості травми і перебуває під наглядом медиків.
Окупанти били дроном по лікарні у Херсоні: є постраждалі
Про це повідомила Херсонська МВА.
Близько 08:00 російські окупанти атакували безпілотником один із медичних закладів Херсона.
Як зазначається, через російський удар постраждали пʼятеро співробітників медичного закладу. Попередньо, вони отримали мінно-вибухові травми.
Ще до лікарні доправили жінку, яка напередодні вдень постраждала через атаку російського «Шахеда» у Центральному районі Херсона. За даними ОВА, 62-річна херсонка отримала контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Її стан — середнього ступеня тяжкості.
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