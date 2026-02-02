Авіація РФ скинула бомбу на будинок у Донецькій області — загинули двоє людей

2 людини загинули і 3 поранені внаслідок нічного удару Росії по Олексієво-Дружківці.
Головні тези:
- Російська авіація скинула бомбу на будинок у Олексієво-Дружківці, що спричинило загибель двох осіб.
- Сім'я, яка самовільно повернулася до прифронтової зони, піддалася страшному обстрілу, де загинули батько і син, а мати з дітьми отримали поранення.
Росія бомбила Донеччину: загинули батько і син
Росіяни скинули авіабомбу просто на житловий будинок, де перебувала сім'я з 5 людей: подружжя і троє дітей.
Загинули батько і повнолітній син, поранення отримали мати, 16-річна донька і 11-річний син.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Ця сім'я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.
