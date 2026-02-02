Авіація РФ скинула бомбу на будинок у Донецькій області — загинули двоє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула бомбу на будинок у Донецькій області — загинули двоє людей

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

2 людини загинули і 3 поранені внаслідок нічного удару Росії по Олексієво-Дружківці.

Головні тези:

  • Російська авіація скинула бомбу на будинок у Олексієво-Дружківці, що спричинило загибель двох осіб.
  • Сім'я, яка самовільно повернулася до прифронтової зони, піддалася страшному обстрілу, де загинули батько і син, а мати з дітьми отримали поранення.

Росія бомбила Донеччину: загинули батько і син

Росіяни скинули авіабомбу просто на житловий будинок, де перебувала сім'я з 5 людей: подружжя і троє дітей.

Загинули батько і повнолітній син, поранення отримали мати, 16-річна донька і 11-річний син.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ця сім'я у листопаді минулого року була евакуйована до Одеської області, але у грудні самовільно повернулася до прифронтової Олексієво-Дружківки.

Поруч зі співчуттям вирує і обурення, адже батьки свідомо ухвалили рішення кинути далекий від фронту регіон і повернути власних дітей під ворожі бомби. Не знаю, скільки ще таких історій треба, щоб нарешті всім стало зрозуміло: залишатися на Донеччині — небезпечно! Кожен день тут — це невиправданий ризик для життя і здоров'я! Закликаю всіх донеччан, в особливо батьків із дітьми: евакуюйтесь! Візьміть відповідальність за своє життя у свої руки і не чекайте, поки його відбере черговий російський обстріл!




