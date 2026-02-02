Авіація РФ скинула бомбу на будинок у Донецькій області — загинули двоє людей

Поруч зі співчуттям вирує і обурення, адже батьки свідомо ухвалили рішення кинути далекий від фронту регіон і повернути власних дітей під ворожі бомби. Не знаю, скільки ще таких історій треба, щоб нарешті всім стало зрозуміло: залишатися на Донеччині — небезпечно! Кожен день тут — це невиправданий ризик для життя і здоров'я! Закликаю всіх донеччан, в особливо батьків із дітьми: евакуюйтесь! Візьміть відповідальність за своє життя у свої руки і не чекайте, поки його відбере черговий російський обстріл!