Авіаудар РФ по Харкову — кількість постраждалих продовжує зростати

Удень 19 січня Росія атакувала КАБами Харків. Станом на 17.30 відомо про 10 постраждалих та одну загиблу.
Головні тези:
- Російський авіаудар по Харкову призвів до 10 постраждалих осіб та однієї загиблої жінки.
- Унаслідок атаки було пошкоджено 30 приватних будинків, зруйнований один будинок та пошкоджено скління вікон у 10 багатоповерхових будинках та 7 автомобілів.
- Медичні працівники надали необхідну допомогу та госпіталізували двох постраждалих осіб.
10 людей зазнали травм унаслідок російського авіаудару по Харкову
Армія РФ атакувала Слобідський район міста. Виключно цивільну житлову забудову.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На жаль, одна 69-річна жінка загинула.
Також пошкоджено скління вікон в близько 10 багатоповерхових будинках та 7 автомобілів.
Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-