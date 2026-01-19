Авіаудар РФ по Харкову — кількість постраждалих продовжує зростати
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудар РФ по Харкову — кількість постраждалих продовжує зростати

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Удень 19 січня Росія атакувала КАБами Харків. Станом на 17.30 відомо про 10 постраждалих та одну загиблу.

Головні тези:

  • Російський авіаудар по Харкову призвів до 10 постраждалих осіб та однієї загиблої жінки.
  • Унаслідок атаки було пошкоджено 30 приватних будинків, зруйнований один будинок та пошкоджено скління вікон у 10 багатоповерхових будинках та 7 автомобілів.
  • Медичні працівники надали необхідну допомогу та госпіталізували двох постраждалих осіб.

10 людей зазнали травм унаслідок російського авіаудару по Харкову

Армія РФ атакувала Слобідський район міста. Виключно цивільну житлову забудову.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

10 людей зазнали травм різного ступня важкості, двох постраждалих госпіталізували. Медики надали всім необхідну допомогу.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

На жаль, одна 69-річна жінка загинула.

Пошкоджено 30 приватних будинків. Один будинок зруйнований.

Також пошкоджено скління вікон в близько 10 багатоповерхових будинках та 7 автомобілів.

Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Харків — під завалами можуть знаходитися 5 людей
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Удар РФ по Харкову - останні подробиці
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Атака Росії на Харків — відомо вже про 5 загиблих
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Кількість загиблих у Харкові продовжує зростати
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Авіація РФ бомбила КАБами Харків — є жертви
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Авіація РФ бомбила КАБами Харків — є жертви

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?