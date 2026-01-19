Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших продолжает расти

Днем 19 января Россия атаковала КАБ Харьков. По состоянию на 17.30 известно о 10 пострадавших и одной погибшей.
Главные тезисы
- Российский авиаудар по Харькову привел к пострадавшим и погибшей женщине, разрушены дома и повреждены автомобили.
- В результате атаки пострадали 10 человек, двое из них госпитализированы с различной степенью тяжести.
10 человек получили травмы в результате российского авиаудара по Харькову
Армия РФ атаковала Слободской район города. Только гражданскую жилую застройку.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
К сожалению, одна 69-летняя женщина погибла.
Также повреждено остекление окон в около 10 многоэтажных домах и 7 автомобилях.
Экстренные службы продолжают работать на месте, ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление окупантов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-