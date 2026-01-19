Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших продолжает расти
Украина
Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших продолжает расти

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Днем 19 января Россия атаковала КАБ Харьков. По состоянию на 17.30 известно о 10 пострадавших и одной погибшей.

Главные тезисы

  • Российский авиаудар по Харькову привел к пострадавшим и погибшей женщине, разрушены дома и повреждены автомобили.
  • В результате атаки пострадали 10 человек, двое из них госпитализированы с различной степенью тяжести.

10 человек получили травмы в результате российского авиаудара по Харькову

Армия РФ атаковала Слободской район города. Только гражданскую жилую застройку.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

10 человек получили травмы разной степени тяжести, двоих пострадавших госпитализировали. Медики оказали всем необходимую помощь.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

К сожалению, одна 69-летняя женщина погибла.

Повреждены 30 частных домов. Один дом разрушен.

Также повреждено остекление окон в около 10 многоэтажных домах и 7 автомобилях.

Экстренные службы продолжают работать на месте, ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление окупантов.

