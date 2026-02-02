Авиация РФ сбросила бомбу на дом в Донецкой области — погибли два человека

Рядом с сочувствием бурлит и возмущение, ведь родители сознательно приняли решение бросить далекий от фронта регион и вернуть своих детей под вражеские бомбы. Не знаю, сколько еще таких историй нужно, чтобы наконец стало понятно: оставаться на Донетчине — опасно! Каждый день здесь — это неоправданный риск для жизни и здоровья! Призываю всех дончан, особенно родителей с детьми: эвакуируйтесь! Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки и не ждите, пока его отнимет очередной российский обстрел!