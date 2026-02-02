Авиация РФ сбросила бомбу на дом в Донецкой области — погибли два человека

2 человека погибли и 3 ранены в результате ночного удара России по Алексеево-Дружковке.
Главные тезисы
- Российская авиация сбросила бомбу на дом в Донецкой области, погибли два человека и трое были ранены.
- Семья, вернувшаяся в прифронтовую зону, столкнулась с трагическим обстрелом, где погибли отец и сын, а мать с детьми были ранены.
Россия бомбила Донбасс: погибли отец и сын
Россияне сбросили авиабомбу прямо на жилой дом, где находилась семья из 5 человек: супруги и трое детей.
Погибли отец и совершеннолетний сын, ранения получили мать, 16-летняя дочь и 11-летний сын.
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
Эта семья в ноябре прошлого года была эвакуирована в Одесскую область, но в декабре самовольно вернулась в прифронтовую Алексеево-Дружковку.
