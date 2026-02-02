Авиация РФ сбросила бомбу на дом в Донецкой области — погибли два человека
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила бомбу на дом в Донецкой области — погибли два человека

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
авиаудар
Read in English
Читати українською

2 человека погибли и 3 ранены в результате ночного удара России по Алексеево-Дружковке.

Главные тезисы

  • Российская авиация сбросила бомбу на дом в Донецкой области, погибли два человека и трое были ранены.
  • Семья, вернувшаяся в прифронтовую зону, столкнулась с трагическим обстрелом, где погибли отец и сын, а мать с детьми были ранены.

Россия бомбила Донбасс: погибли отец и сын

Россияне сбросили авиабомбу прямо на жилой дом, где находилась семья из 5 человек: супруги и трое детей.

Погибли отец и совершеннолетний сын, ранения получили мать, 16-летняя дочь и 11-летний сын.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

Эта семья в ноябре прошлого года была эвакуирована в Одесскую область, но в декабре самовольно вернулась в прифронтовую Алексеево-Дружковку.

Рядом с сочувствием бурлит и возмущение, ведь родители сознательно приняли решение бросить далекий от фронта регион и вернуть своих детей под вражеские бомбы. Не знаю, сколько еще таких историй нужно, чтобы наконец стало понятно: оставаться на Донетчине — опасно! Каждый день здесь — это неоправданный риск для жизни и здоровья! Призываю всех дончан, особенно родителей с детьми: эвакуируйтесь! Возьмите ответственность за свою жизнь в свои руки и не ждите, пока его отнимет очередной российский обстрел!

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия нанесла авиаудары по Запорожью — количество пострадавших растет
Иван Федоров / Запорожская ОВА
Запорожье
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших возросло
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиаудар РФ по Харькову — количество пострадавших продолжает расти
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?