Авіація РФ скинула два ФАБ-250 на Костянтинівку ― є загиблий та поранені

Армія РФ 26 жовтня завдала удару по Костянтинівці Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждали працівники поліції, є загиблий та поранені.
Головні тези:
- Авіація РФ здійснила удар по Костянтинівці Донецької області, є загиблий та поранені.
- У результаті ворожого обстрілу постраждали працівники поліції, а також четверо цивільних жителів.
- Були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, адмінбудівлі, лінії електромережі та газопровід в місті Костянтинівка.
- Атака російських військ спричинила тілесні ушкодження та матеріальні збитки місцевим мешканцям.
- Президент України Володимир Зеленський підтвердив поранення правоохоронців у результаті удару по Костянтинівці.
Авіація РФ бомбила Костянтинівку
За даними Донецької обласної прокуратури, о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.
Окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.
Водночас у місті пошкоджено фасади багатоповерхових та приватних будинків, автомобілі, адмінбудівлі, лінії електромережі та газопровід.
Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті удару було поранено правоохоронців.
Сьогодні завдано удару по Костянтинівці — Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали.
РФ бомбила Костянтинівку
Російські терористичні війська 6 травня обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Внаслідок ворожого авіаудару постраждало четверо людей.
Близько 14.20 на місто Костянтинівка авіація РФ скинула УМПБ Д-30. Є поранені.
Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.
Унаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
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