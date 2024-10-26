Авіація РФ скинула два ФАБ-250 на Костянтинівку ― є загиблий та поранені

Армія РФ 26 жовтня завдала удару по Костянтинівці Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждали працівники поліції, є загиблий та поранені.

Авіація РФ бомбила Костянтинівку

За даними Донецької обласної прокуратури, о 15:40 російські війська скинули дві авіабомби на Костянтинівку.

Окупанти атакували населений пункт "ФАБ-250" з УМПК.

В зоні ураження опинилась житлова забудова. Внаслідок обстрілу тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми й контузію отримали чоловік та двоє жінок віком 55, 67 і 73 років. Поширити

Водночас у місті пошкоджено фасади багатоповерхових та приватних будинків, автомобілі, адмінбудівлі, лінії електромережі та газопровід.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що в результаті удару було поранено правоохоронців.

Сьогодні завдано удару по Костянтинівці — Донецька область. Четверо працівників поліції постраждали.

РФ бомбила Костянтинівку

Російські терористичні війська 6 травня обстріляли Костянтинівку в Донецькій області. Внаслідок ворожого авіаудару постраждало четверо людей.

Близько 14.20 на місто Костянтинівка авіація РФ скинула УМПБ Д-30. Є поранені.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Росіяни здійснили авіаційний обстріл Костянтинівки, імовірно, використавши плануючий боєприпас "УМПБ Д-30 СМ". В епіцентрі ураження опинився мікрорайон зі щільною житловою забудовою. Поширити

Унаслідок атаки росіян на прифронтове місто четверо цивільних дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.