Авиация РФ сбросила два ФАБ-250 на Константиновку ― есть погибший и раненые

Армия РФ 26 октября нанесла удар по Константиновке Донецкой области. В результате вражеского обстрела пострадали сотрудники полиции, есть погибший и раненые.
Главные тезисы
- 26 октября авиация РФ сбросила две ФАБ-250 на Константиновку, что привело к погибшему и трем раненым.
- Атака РФ привела к повреждениям жилой застройки, автомобилей, административных зданий, электросетей и газопроводов в городе.
- Президент Украины сообщил о раненых правоохранителях в результате удара по Константиновке.
Авиация РФ бомбила Константиновку
По данным Донецкой областной прокуратуры, в 15:40 российские войска сбросили две авиабомбы на Константиновку.
Оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250" с УМПК.
В то же время в городе повреждены фасады многоэтажных и частных домов, автомобили, админздания, линии электросети и газопровод.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара были ранены правоохранители.
Сегодня нанесен удар по Константиновке — Донецкая область. Четверо сотрудников полиции пострадали.
РФ бомбила Константиновку
Российские террористические войска 6 мая обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского авиаудара пострадали четыре человека.
Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.
Россияне совершили авиационный обстрел Константиновки, предположительно использовав планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ". В эпицентре поражения оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.
В результате атаки россиян на прифронтовый город четверо гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести.
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