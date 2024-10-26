Авиация РФ сбросила два ФАБ-250 на Константиновку ― есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила два ФАБ-250 на Константиновку ― есть погибший и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
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Армия РФ 26 октября нанесла удар по Константиновке Донецкой области. В результате вражеского обстрела пострадали сотрудники полиции, есть погибший и раненые.

Главные тезисы

  • 26 октября авиация РФ сбросила две ФАБ-250 на Константиновку, что привело к погибшему и трем раненым.
  • Атака РФ привела к повреждениям жилой застройки, автомобилей, административных зданий, электросетей и газопроводов в городе.
  • Президент Украины сообщил о раненых правоохранителях в результате удара по Константиновке.

Авиация РФ бомбила Константиновку

По данным Донецкой областной прокуратуры, в 15:40 российские войска сбросили две авиабомбы на Константиновку.

Оккупанты атаковали населенный пункт "ФАБ-250" с УМПК.

В зоне поражения оказалась жилая застройка. В результате обстрела телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 38-летний местный житель. Кроме того, минно-взрывные травмы и контузию получили мужчина и две женщины в возрасте 55, 67 и 73 лет.

В то же время в городе повреждены фасады многоэтажных и частных домов, автомобили, админздания, линии электросети и газопровод.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате удара были ранены правоохранители.

Сегодня нанесен удар по Константиновке — Донецкая область. Четверо сотрудников полиции пострадали.

РФ бомбила Константиновку

Российские террористические войска 6 мая обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате вражеского авиаудара пострадали четыре человека.

Около 14:20 на город Константиновка авиация РФ сбросила УМПБ Д-30. Есть раненые.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

Россияне совершили авиационный обстрел Константиновки, предположительно использовав планирующий боеприпас "УМПБ Д-30 СМ". В эпицентре поражения оказался микрорайон с плотной жилой застройкой.

В результате атаки россиян на прифронтовый город четверо гражданских получили телесные повреждения разной степени тяжести.

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