Авіація РФ скинула КАБи на Коротич під Харковом — є постраждалі

Ввечері російські війська бомбили село Коротич під Харковом. Наразі відомом про 4 постраждалих.
Головні тези:
- Ввечері російські війська бомбили село Коротич під Харковом, що призвело до 4 постраждалих осіб.
- Постраждали чотири людини: дві жінки у віці 56 та 39 років і два чоловіки у віці 31 та 35 років, які були госпіталізовані.
- На місці події працюють підрозділи ДСНС та медичні працівники, а також здійснюється з'ясування деталей інциденту.
Росія бомбила Коротич під Харковом
Четверо людей постраждали внаслідок ворожого удару КАБами по селу Коротич.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
На місці попрацюють підрозділи ДСНС та медики.
Більш детальна інформація зʼясовується.
