Авіація РФ скинула КАБи на Коротич під Харковом — є постраждалі
Україна
Авіація РФ скинула КАБи на Коротич під Харковом — є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
КАБ
Ввечері російські війська бомбили село Коротич під Харковом. Наразі відомом про 4 постраждалих.

Головні тези:

  • Ввечері російські війська бомбили село Коротич під Харковом, що призвело до 4 постраждалих осіб.
  • Постраждали чотири людини: дві жінки у віці 56 та 39 років і два чоловіки у віці 31 та 35 років, які були госпіталізовані.
  • На місці події працюють підрозділи ДСНС та медичні працівники, а також здійснюється з'ясування деталей інциденту.

Росія бомбила Коротич під Харковом

Четверо людей постраждали внаслідок ворожого удару КАБами по селу Коротич.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

56-річна та 39-річна жінки, а також 31-річний та 35-річний чоловіки наразі госпіталізовані.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

На місці попрацюють підрозділи ДСНС та медики.

Більш детальна інформація зʼясовується.

