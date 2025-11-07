Авиация РФ сбросила КАБы на Коротич под Харьковом — есть пострадавшие

Вечером русские войска бомбили деревню Коротич под Харьковом. Теперь известно о 4 пострадавших.
Главные тезисы
- Российская авиация сбросила бомбы на село Коротич под Харьковом, приводя к 4 пострадавшим.
- Пострадали две женщины (56 и 39 лет) и два мужчины (31 и 35 лет), которые были госпитализированы.
- На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, медицинские работники и проводится расследование.
Россия бомбила Коротич под Харьковом
Четверо человек пострадали в результате вражеского удара КАБами по селу Коротич.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.
На месте работают подразделения ГСЧС и медики.
Более подробная информация выясняется.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-