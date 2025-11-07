Авиация РФ сбросила КАБы на Коротич под Харьковом — есть пострадавшие
Авиация РФ сбросила КАБы на Коротич под Харьковом — есть пострадавшие

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
КАБ
Read in English
Читати українською

Вечером русские войска бомбили деревню Коротич под Харьковом. Теперь известно о 4 пострадавших.

Главные тезисы

  • Российская авиация сбросила бомбы на село Коротич под Харьковом, приводя к 4 пострадавшим.
  • Пострадали две женщины (56 и 39 лет) и два мужчины (31 и 35 лет), которые были госпитализированы.
  • На месте происшествия работают подразделения ГСЧС, медицинские работники и проводится расследование.

Россия бомбила Коротич под Харьковом

Четверо человек пострадали в результате вражеского удара КАБами по селу Коротич.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

56-летняя и 39-летняя женщины, а также 31-летний и 35-летний мужчины госпитализированы.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА

На месте работают подразделения ГСЧС и медики.

Более подробная информация выясняется.

