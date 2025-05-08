Авіація РФ скинула близько 100 КАБів на Сумщину під час нового "перемир'я"
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула близько 100 КАБів на Сумщину під час нового "перемир'я"

КАБи
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Оголосивши перемир'я напередодні 9 травня, Росія все одно продовжила завдавати ударів по Україні. Лише по Сумській області від початку доби зафіксовано майже 100 скидань керованих авіабомб.

Головні тези:

  • Російська авіація продовжила бомбардування українських територій навіть під час нового перемир'я.
  • Понад 100 керованих авіабомб було скинуто на Сумщину, порушуючи проголошену росіянами припинення вогню.
  • Ворожі безпілотники активно використовуються для розвідки та організації обстрілів з наземних систем у прифронтових зонах.

Росія бомбить Сумщину під час “перемир’я”

Про це розповів голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Перемир'я путінське, парадне, розпочалося тим, що після нуля годин тактична авіація ворога просто бомбить Сумщину.

Юрій Ігнат

Юрій Ігнат

Голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ

За його словами, попри те, що російські військові від ночі не використовували дронів типу "Шахед", окупанти завдають ударів КАБами.

Буквально з 2.30 ночі почалися такі власне нальоти на Сумську область самих КАБів. Станом на зараз, майже 100 керованих авіабомб від 2:30 ночі залетіли саме по одній Сумській області.

Він зауважив, що загроза застосування авіаційної зброї зберігається також на Півдні та Сході.

Також велика кількість ворожих безпілотників знаходяться на лінії боєзіткнення на Півдні, по росту річки Дніпро. Ворог не просто так їх теж тримає. Такі безпілотники, які надають дані про повітряну розвідку для того, щоб вже обстрілювати з наземних систем, з артилерії й так далі.

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