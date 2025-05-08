Авіація РФ скинула близько 100 КАБів на Сумщину під час нового "перемир'я"

Оголосивши перемир'я напередодні 9 травня, Росія все одно продовжила завдавати ударів по Україні. Лише по Сумській області від початку доби зафіксовано майже 100 скидань керованих авіабомб.

Росія бомбить Сумщину під час “перемир’я”

Про це розповів голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Перемир'я путінське, парадне, розпочалося тим, що після нуля годин тактична авіація ворога просто бомбить Сумщину. Юрій Ігнат Голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ

За його словами, попри те, що російські військові від ночі не використовували дронів типу "Шахед", окупанти завдають ударів КАБами.

Буквально з 2.30 ночі почалися такі власне нальоти на Сумську область самих КАБів. Станом на зараз, майже 100 керованих авіабомб від 2:30 ночі залетіли саме по одній Сумській області. Поширити

Він зауважив, що загроза застосування авіаційної зброї зберігається також на Півдні та Сході.