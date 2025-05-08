Авіація РФ скинула близько 100 КАБів на Сумщину під час нового "перемир'я"

Оголосивши перемир'я напередодні 9 травня, Росія все одно продовжила завдавати ударів по Україні. Лише по Сумській області від початку доби зафіксовано майже 100 скидань керованих авіабомб.
Головні тези:
- Російська авіація продовжила бомбардування українських територій навіть під час нового перемир'я.
- Понад 100 керованих авіабомб було скинуто на Сумщину, порушуючи проголошену росіянами припинення вогню.
- Ворожі безпілотники активно використовуються для розвідки та організації обстрілів з наземних систем у прифронтових зонах.
Росія бомбить Сумщину під час “перемир’я”
Про це розповів голова управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
За його словами, попри те, що російські військові від ночі не використовували дронів типу "Шахед", окупанти завдають ударів КАБами.
Він зауважив, що загроза застосування авіаційної зброї зберігається також на Півдні та Сході.
Також велика кількість ворожих безпілотників знаходяться на лінії боєзіткнення на Півдні, по росту річки Дніпро. Ворог не просто так їх теж тримає. Такі безпілотники, які надають дані про повітряну розвідку для того, щоб вже обстрілювати з наземних систем, з артилерії й так далі.
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