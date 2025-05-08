Авиация РФ сбросила около 100 КАБов на Сумскую область во время нового "перемирия"

Объявив перемирие накануне 9 мая, Россия все равно продолжила наносить удары по Украине. Только по Сумской области с начала суток зафиксировано около 100 сбросов управляемых авиабомб.
Главные тезисы
- Российская авиация продолжает бомбардировку Украины даже во время объявленного перемирия.
- Более 100 управляемых авиабомб были сброшены на Сумщину, нарушая провозглашенную россиянами прекращение огня.
- Угроза применения авиационного оружия также сохраняется на Юге и Востоке Украины.
Россия бомбит Сумщину во время "перемирия"
Об этом рассказал глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, несмотря на то, что российские военные с ночи не использовали дронов типа "Шахед", оккупанты наносят удары КАБам.
Он отметил, что угроза применения авиационного оружия также сохраняется на Юге и Востоке.
Также большое количество вражеских беспилотников находятся на линии боеприкосновения на Юге, по росту реки Днепр. Враг не просто так их тоже держит. Такие беспилотники, которые предоставляют данные о воздушной разведке для того, чтобы обстреливать из наземных систем, из артиллерии и так далее.
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