Авиация РФ сбросила около 100 КАБов на Сумскую область во время нового "перемирия"
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила около 100 КАБов на Сумскую область во время нового "перемирия"

КАБ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Объявив перемирие накануне 9 мая, Россия все равно продолжила наносить удары по Украине. Только по Сумской области с начала суток зафиксировано около 100 сбросов управляемых авиабомб.

Главные тезисы

  • Российская авиация продолжает бомбардировку Украины даже во время объявленного перемирия.
  • Более 100 управляемых авиабомб были сброшены на Сумщину, нарушая провозглашенную россиянами прекращение огня.
  • Угроза применения авиационного оружия также сохраняется на Юге и Востоке Украины.

Россия бомбит Сумщину во время "перемирия"

Об этом рассказал глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Перемирие путинское, парадное началось тем, что после нуля часов тактическая авиация врага просто бомбит Сумщину.

Юрий Игнат

Юрий Игнат

Глава управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ

По его словам, несмотря на то, что российские военные с ночи не использовали дронов типа "Шахед", оккупанты наносят удары КАБам.

Буквально с 2.30 ночи начались такие налеты на Сумскую область самих КАБов. По состоянию на сегодняшний день почти 100 управляемых авиабомб с 2:30 ночи залетели именно по одной Сумской области.

Он отметил, что угроза применения авиационного оружия также сохраняется на Юге и Востоке.

Также большое количество вражеских беспилотников находятся на линии боеприкосновения на Юге, по росту реки Днепр. Враг не просто так их тоже держит. Такие беспилотники, которые предоставляют данные о воздушной разведке для того, чтобы обстреливать из наземных систем, из артиллерии и так далее.

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