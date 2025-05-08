Авиация РФ сбросила около 100 КАБов на Сумскую область во время нового "перемирия"

Объявив перемирие накануне 9 мая, Россия все равно продолжила наносить удары по Украине. Только по Сумской области с начала суток зафиксировано около 100 сбросов управляемых авиабомб.

Россия бомбит Сумщину во время "перемирия"

Об этом рассказал глава управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Перемирие путинское, парадное началось тем, что после нуля часов тактическая авиация врага просто бомбит Сумщину. Юрий Игнат Глава управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ

По его словам, несмотря на то, что российские военные с ночи не использовали дронов типа "Шахед", оккупанты наносят удары КАБам.

Буквально с 2.30 ночи начались такие налеты на Сумскую область самих КАБов. По состоянию на сегодняшний день почти 100 управляемых авиабомб с 2:30 ночи залетели именно по одной Сумской области. Поделиться

Он отметил, что угроза применения авиационного оружия также сохраняется на Юге и Востоке.