Авіація РФ скинула понад 5 тис КАБів на Україну протягом квітня
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула понад 5 тис КАБів на Україну протягом квітня

Міністерство оборони України
КАБ
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Російська авіація у квітні скинула більш як 5 тис керованих авіабомб на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти України.

Головні тези:

  • У квітні російська авіація скинула понад 5 тис. керованих авіабомб на позиції Сил оборони та українські населені пункти.
  • Кремль продовжує терор українців, не зважаючи на зусилля міжнародної спільноти.
  • Кількість атак ворожої авіації в Україні зросла, застосовуючи керовані авіабомби.

Росія бомбила Україну 5 тис КАБів у квітні

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Попри усі зусилля міжнародної спільноти щодо припинення збройної агресії РФ проти України, Кремль продовжує терор українців.

Упродовж квітня зросла кількість атак ворожої авіації по позиціях Сил оборони та українських населених пунктах із застосуванням керованих авіабомб.

У квітні росавіація скинула на позиції підрозділів Сил оборони та прифронтові населені пункти понад 5 тис. КАБів. Четверту частину з них — понад 1 200 — ворог застосував по позиціях українських бійців на Курщині.

У Міноборони нагадали, що за минулий 2024 рік ворог застосував близько 40 тис керованих авіаційних бомб.

А від початку 2025 року ворожі літаки скинули понад 15 тис КАБів.

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