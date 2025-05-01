Авиация РФ сбросила более 5 тыс КАБов на Украину в течение апреля

Российская авиация в апреле сбросила более 5 тыс управляемых авиабомб на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты Украины.

Россия бомбила Украину 5 тыс КАБов в апреле

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Несмотря на все усилия международного сообщества по прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины, Кремль продолжает террор украинцев.

В течение апреля возросло количество атак вражеской авиации по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам с применением управляемых авиабомб.

В апреле росавиация сбросила на позиции подразделений Сил обороны и прифронтовые населенные пункты более 5 тыс. КАБов. Четвертую часть из них — более 1 200 — враг применил по позициям украинских бойцов на Курщине. Поделиться

В Минобороны напомнили, что за прошлый 2024 год враг применил около 40 тыс управляемых авиационных бомб.