Авиация РФ сбросила более 5 тыс КАБов на Украину в течение апреля

Российская авиация в апреле сбросила более 5 тыс управляемых авиабомб на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты Украины.
Главные тезисы
- Российская авиация в апреле сбросила на Украину более 5 тыс управляемых авиабомб, продолжая террор украинцев.
- Число атак на позиции Сил обороны и украинские населенные пункты значительно возросло, применяя управляемые авиабомбы.
- Международное сообщество осуждает действия России и требует прекращения вооруженной агрессии против Украины.
Россия бомбила Украину 5 тыс КАБов в апреле
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Несмотря на все усилия международного сообщества по прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины, Кремль продолжает террор украинцев.
В течение апреля возросло количество атак вражеской авиации по позициям Сил обороны и украинским населенным пунктам с применением управляемых авиабомб.
В Минобороны напомнили, что за прошлый 2024 год враг применил около 40 тыс управляемых авиационных бомб.
А с начала 2025 года вражеские самолеты сбросили более 15 тыс. КАБов.
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