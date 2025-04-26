Россия атаковала КАБами и дронами Донеччину — есть погибшие и раненые

26 апреля российская оккупационная армия атаковала КАБами и беспилотниками Донецкую область. В результате атак погибли по меньшей мере трое мирных жителей, еще семеро получили ранения.

Россия атаковала Донеччину: есть жертвы

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Особенно интенсивный удар понесла Константиновка, на которую российские силы сбросили 8 авиабомб. По словам Филашкина, в городе погибли два человека, пятеро получили ранения.

Зафиксированы значительные разрушения, повреждены:

около 20 частных жилых домов,

две многоэтажки,

административное здание,

шесть складских помещений,

несколько транспортных средств, включая легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики.

Донеччина после обстрела РФ

В селе Новоэкономическое Гродовской общины россияне атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля. В результате удара погиб водитель одного из транспортных средств, водитель другого получил ранения. Еще один человек получил ранения в Северске.