Россия атаковала КАБами и дронами Донеччину — есть погибшие и раненые

26 апреля российская оккупационная армия атаковала КАБами и беспилотниками Донецкую область. В результате атак погибли по меньшей мере трое мирных жителей, еще семеро получили ранения.
Главные тезисы
- Особенно интенсивный удар понесла Константиновка, на которую российские силы сбросили 8 авиабомб.
- В Константиновке погибли два человека, пятеро получили ранения.
Россия атаковала Донеччину: есть жертвы
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Особенно интенсивный удар понесла Константиновка, на которую российские силы сбросили 8 авиабомб. По словам Филашкина, в городе погибли два человека, пятеро получили ранения.
Зафиксированы значительные разрушения, повреждены:
около 20 частных жилых домов,
две многоэтажки,
административное здание,
шесть складских помещений,
несколько транспортных средств, включая легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики.
В селе Новоэкономическое Гродовской общины россияне атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля. В результате удара погиб водитель одного из транспортных средств, водитель другого получил ранения. Еще один человек получил ранения в Северске.
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