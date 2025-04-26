Россия атаковала КАБами и дронами Донеччину — есть погибшие и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия атаковала КАБами и дронами Донеччину — есть погибшие и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Донеччина
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26 апреля российская оккупационная армия атаковала КАБами и беспилотниками Донецкую область. В результате атак погибли по меньшей мере трое мирных жителей, еще семеро получили ранения.

Главные тезисы

  • Особенно интенсивный удар понесла Константиновка, на которую российские силы сбросили 8 авиабомб.
  • В Константиновке погибли два человека, пятеро получили ранения.

Россия атаковала Донеччину: есть жертвы

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Особенно интенсивный удар понесла Константиновка, на которую российские силы сбросили 8 авиабомб. По словам Филашкина, в городе погибли два человека, пятеро получили ранения.

Зафиксированы значительные разрушения, повреждены:

  • около 20 частных жилых домов,

  • две многоэтажки,

  • административное здание,

  • шесть складских помещений,

  • несколько транспортных средств, включая легковые автомобили, микроавтобусы и грузовики.

Донеччина после обстрела РФ

В селе Новоэкономическое Гродовской общины россияне атаковали FPV-дронами два гражданских автомобиля. В результате удара погиб водитель одного из транспортных средств, водитель другого получил ранения. Еще один человек получил ранения в Северске.

Россиянам не нужен мир, они просто хотят уничтожить нас всех. Берегите себя! Эвакируйтесь, — подчеркнул глава ОВА.

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