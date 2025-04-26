Росія атакувала КАБами і дронами Донеччину — є загиблі та поранені

26 квітня російська окупаційна армія атакувала КАБами та безпілотниками Донецьку область. Внаслідок атак загинули щонайменше троє мирних жителів, ще семеро дістали поранення.
Головні тези:
- Особливо інтенсивного удару зазнала Костянтинівка, на яку російські сили скинули 8 авіабомб.
- У Костянтинівці загинули дві людини, п'ятеро отримали поранення.
Росія атакувала Донеччину: є жертви
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Особливо інтенсивного удару зазнала Костянтинівка, на яку російські сили скинули 8 авіабомб. За словами Філашкіна, у місті загинули дві людини, п'ятеро отримали поранення.
Зафіксовано значні руйнування, пошкоджено:
близько 20 приватних житлових будинків,
дві багатоповерхівки,
адміністративну будівлю,
шість складських приміщень,
декілька транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, мікроавтобус та вантажівки.
У селі Новоекономічне Гродівської громади росіяни атакували FPV-дронами два цивільні автомобілі. В результаті удару загинув водій одного з транспортних засобів, водій іншого отримав поранення. Ще одна людина отримала поранення у Сіверську.
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