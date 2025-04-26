Росія атакувала КАБами і дронами Донеччину — є загиблі та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія атакувала КАБами і дронами Донеччину — є загиблі та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

26 квітня російська окупаційна армія атакувала КАБами та безпілотниками Донецьку область. Внаслідок атак загинули щонайменше троє мирних жителів, ще семеро дістали поранення.

Головні тези:

  • Особливо інтенсивного удару зазнала Костянтинівка, на яку російські сили скинули 8 авіабомб.
  • У Костянтинівці загинули дві людини, п'ятеро отримали поранення.

Росія атакувала Донеччину: є жертви

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Особливо інтенсивного удару зазнала Костянтинівка, на яку російські сили скинули 8 авіабомб. За словами Філашкіна, у місті загинули дві людини, п'ятеро отримали поранення.

Зафіксовано значні руйнування, пошкоджено:

  • близько 20 приватних житлових будинків,

  • дві багатоповерхівки,

  • адміністративну будівлю,

  • шість складських приміщень,

  • декілька транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, мікроавтобус та вантажівки.

Донеччина після обстрілу РФ

У селі Новоекономічне Гродівської громади росіяни атакували FPV-дронами два цивільні автомобілі. В результаті удару загинув водій одного з транспортних засобів, водій іншого отримав поранення. Ще одна людина отримала поранення у Сіверську.

Росіянам не потрібен мир — вони просто хочуть знищити нас усіх. Бережіть себе! Евакуюйтесь, — наголосив очільник ОВА.

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Категорія
Україна
Дата публікації
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