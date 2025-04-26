Росія атакувала КАБами і дронами Донеччину — є загиблі та поранені

26 квітня російська окупаційна армія атакувала КАБами та безпілотниками Донецьку область. Внаслідок атак загинули щонайменше троє мирних жителів, ще семеро дістали поранення.

Росія атакувала Донеччину: є жертви

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Особливо інтенсивного удару зазнала Костянтинівка, на яку російські сили скинули 8 авіабомб. За словами Філашкіна, у місті загинули дві людини, п'ятеро отримали поранення.

Зафіксовано значні руйнування, пошкоджено:

близько 20 приватних житлових будинків,

дві багатоповерхівки,

адміністративну будівлю,

шість складських приміщень,

декілька транспортних засобів, включаючи легкові автомобілі, мікроавтобус та вантажівки.

Донеччина після обстрілу РФ

У селі Новоекономічне Гродівської громади росіяни атакували FPV-дронами два цивільні автомобілі. В результаті удару загинув водій одного з транспортних засобів, водій іншого отримав поранення. Ще одна людина отримала поранення у Сіверську.