Росія обстріляла Костянтинівку на Донеччині — є загиблий та поранені

На Донеччині російські загарбники обстріляли Костянтинівку, у результаті одна людина загинула, двоє отримали поранення. Серед поранених — 9-річна дитина.
Головні тези:
- Унаслідок обстежень Костянтинівки на Донеччині, зафіксовано загибель однієї людини та поранення трьох осіб, зокрема 9-річної дівчинки.
- В результаті обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю та лінію електропередач.
- Начальник Донецької ОВА закликав мешканців бути відповідальними та евакуюватися на перші сигнали небезпеки.
Росія вбила цивільного у Костянтинівці
Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки.
У місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач.
Філашкін вкотре закликав всіх донеччан, а особливо батьків: будьте відповідальними, евакуюйтесь своєчасно, збережіть життя собі і своїм дітям!
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