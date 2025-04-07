Росія обстріляла Костянтинівку на Донеччині — є загиблий та поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Костянтинівку на Донеччині — є загиблий та поранені

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Костянтинівка
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На Донеччині російські загарбники обстріляли Костянтинівку, у результаті одна людина загинула, двоє отримали поранення. Серед поранених — 9-річна дитина.

Головні тези:

  • Унаслідок обстежень Костянтинівки на Донеччині, зафіксовано загибель однієї людини та поранення трьох осіб, зокрема 9-річної дівчинки.
  • В результаті обстрілу пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю та лінію електропередач.
  • Начальник Донецької ОВА закликав мешканців бути відповідальними та евакуюватися на перші сигнали небезпеки.

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Про це у Фейсбуці повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки.

У місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач.

Серед поранених — 9-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення за місцем проживання. Дитину разом із сім'єю ми раніше евакуювали до більш безпечного регіону, однак у березні родина повернулася до Костянтинівки.

Філашкін вкотре закликав всіх донеччан, а особливо батьків: будьте відповідальними, евакуюйтесь своєчасно, збережіть життя собі і своїм дітям!

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