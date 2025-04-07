Россия обстреляла Константиновку в Донецкой области — есть погибший и раненые

В Донецкой области российские захватчики обстреляли Константиновку, в результате один человек погиб, двое получили ранения. Среди раненых – 9-летний ребенок.
Главные тезисы
- Один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела Константиновки в Донецкой области.
- Повреждены 8 частных домов, 3 административных здания, магазин и линия электропередач.
- Начальник Донецкой ОВА призывает жителей быть ответственными и эвакуироваться на первые сигналы опасности.
Россия убила гражданского в Константиновке
Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
По меньшей мере, 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки.
В городе повреждены 8 частных домов, 3 админздания, магазин и линия электропередач.
Филашкин еще раз призвал всех дончан, а особенно родителей: будьте ответственны, эвакуируйте своевременно, сохраните жизнь себе и своим детям!
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