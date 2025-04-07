Россия обстреляла Константиновку в Донецкой области — есть погибший и раненые

В Донецкой области российские захватчики обстреляли Константиновку, в результате один человек погиб, двое получили ранения. Среди раненых – 9-летний ребенок.

Россия убила гражданского в Константиновке

Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки.

В городе повреждены 8 частных домов, 3 админздания, магазин и линия электропередач.

Среди раненых — 9-летняя девочка, получившая осколочное ранение по месту жительства. Ребенка вместе с семьей мы раньше эвакуировали в более безопасный регион, однако в марте семья вернулась в Константиновку. Поделиться

Филашкин еще раз призвал всех дончан, а особенно родителей: будьте ответственны, эвакуируйте своевременно, сохраните жизнь себе и своим детям!