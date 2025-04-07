Россия обстреляла Константиновку в Донецкой области — есть погибший и раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Константиновку в Донецкой области — есть погибший и раненые

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Константиновка
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В Донецкой области российские захватчики обстреляли Константиновку, в результате один человек погиб, двое получили ранения. Среди раненых – 9-летний ребенок.

Главные тезисы

  • Один человек погиб и трое были ранены в результате обстрела Константиновки в Донецкой области.
  • Повреждены 8 частных домов, 3 административных здания, магазин и линия электропередач.
  • Начальник Донецкой ОВА призывает жителей быть ответственными и эвакуироваться на первые сигналы опасности.

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Об этом в Фейсбуке сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки.

В городе повреждены 8 частных домов, 3 админздания, магазин и линия электропередач.

Среди раненых — 9-летняя девочка, получившая осколочное ранение по месту жительства. Ребенка вместе с семьей мы раньше эвакуировали в более безопасный регион, однако в марте семья вернулась в Константиновку.

Филашкин еще раз призвал всех дончан, а особенно родителей: будьте ответственны, эвакуируйте своевременно, сохраните жизнь себе и своим детям!

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