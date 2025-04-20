Окупанти РФ атакували fpv-дронами евакуаційне авто під Костянтинівкою — є поранені

Армія РФ на Великдень, попри анонсоване перемир'я, атакувала fpv-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії "Проліска", яке вивозило цивільне подружжя з села Зоря неподалік від Костянтинівки Донецької області.

Росія атакувала евакуаційне авто під Костянтинівкою

Співробітник "Проліски" Євген Ткачов розповів, що він вивозив подружжя жителів села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою рухалися два автомобілі з цивільними жителями, які також зголосилися евакуюватися.

Таке от Великоднє перемир’я, — прокоментував чоловік, показуючи пошкоджене авто.

Автівку зі співробітником "Проліски" та двома цивільними спочатку атакував дрон з осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей.