Окупанти РФ атакували fpv-дронами евакуаційне авто під Костянтинівкою — є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Окупанти РФ атакували fpv-дронами евакуаційне авто під Костянтинівкою — є поранені

дрон
Джерело:  online.ua

Армія РФ на Великдень, попри анонсоване перемир'я, атакувала fpv-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії "Проліска", яке вивозило цивільне подружжя з села Зоря неподалік від Костянтинівки Донецької області.

Головні тези:

  • Окупанти РФ атакували евакуаційне авто fpv-дронами під час гуманітарної місії в Донецькій області.
  • Під час перемир'я на Великдень було зафіксовано напад на цивільне населення.
  • Є один поранений співробітник “Проліски” та цивільна жителька, які потрапили в лікарню.

Росія атакувала евакуаційне авто під Костянтинівкою

Співробітник "Проліски" Євген Ткачов розповів, що він вивозив подружжя жителів села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою рухалися два автомобілі з цивільними жителями, які також зголосилися евакуюватися.

Таке от Великоднє перемир’я, — прокоментував чоловік, показуючи пошкоджене авто.

Автівку зі співробітником "Проліски" та двома цивільними спочатку атакував дрон з осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей.

Поранення отримав Євген Ткачов і цивільна жителька. Вона з чоловіком, у якого стрес, перебуває в лікарні.

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