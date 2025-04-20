Окупанти РФ атакували fpv-дронами евакуаційне авто під Костянтинівкою — є поранені

Армія РФ на Великдень, попри анонсоване перемир'я, атакувала fpv-дронами евакуаційне авто гуманітарної місії "Проліска", яке вивозило цивільне подружжя з села Зоря неподалік від Костянтинівки Донецької області.
Головні тези:
- Окупанти РФ атакували евакуаційне авто fpv-дронами під час гуманітарної місії в Донецькій області.
- Під час перемир'я на Великдень було зафіксовано напад на цивільне населення.
- Є один поранений співробітник “Проліски” та цивільна жителька, які потрапили в лікарню.
Росія атакувала евакуаційне авто під Костянтинівкою
Співробітник "Проліски" Євген Ткачов розповів, що він вивозив подружжя жителів села Зоря неподалік від Костянтинівки. За його автівкою рухалися два автомобілі з цивільними жителями, які також зголосилися евакуюватися.
Таке от Великоднє перемир’я, — прокоментував чоловік, показуючи пошкоджене авто.
Автівку зі співробітником "Проліски" та двома цивільними спочатку атакував дрон з осколковим боєприпасом, а потім два дрони намагалися уразити людей.
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