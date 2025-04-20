Оккупанты РФ атаковали fpv-дронами эвакуационное авто под Константиновкой — есть раненые

Армия РФ на Пасху, несмотря на анонсированное перемирие, атаковала fpv-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии "Подснежник", которое вывозило гражданских супругов из села Заря неподалеку от Константиновки Донецкой области.

Россия атаковала эвакуационный автомобиль под Константиновкой

Сотрудник "Подснежники" Евгений Ткачев рассказал, что он вывозил супругов жителей села Заря неподалеку от Константиновки. За его автомобилем двигались два автомобиля с гражданскими жителями, которые также вызвались эвакуироваться.

Таково вот Пасхальное перемирие, — прокомментировал мужчина, показывая поврежденный автомобиль.

Автомобиль с сотрудником "Подснежники" и двумя гражданскими сначала атаковал дрон с осколочным боеприпасом, а затем два дрона пытались поразить людей.