Оккупанты РФ атаковали fpv-дронами эвакуационное авто под Константиновкой — есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Оккупанты РФ атаковали fpv-дронами эвакуационное авто под Константиновкой — есть раненые

дрон
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Источник:  online.ua

Армия РФ на Пасху, несмотря на анонсированное перемирие, атаковала fpv-дронами эвакуационное авто гуманитарной миссии "Подснежник", которое вывозило гражданских супругов из села Заря неподалеку от Константиновки Донецкой области.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала эвакуационное авто гуманитарной миссии “Проліски” под Константиновкой Донецкой области.
  • В ходе нападения был ранен сотрудник “Проліски” и местная жительница, они госпитализированы.
  • Оккупанты использовали fpv-дроны для атаки на гражданское население во время Пасхи.

Россия атаковала эвакуационный автомобиль под Константиновкой

Сотрудник "Подснежники" Евгений Ткачев рассказал, что он вывозил супругов жителей села Заря неподалеку от Константиновки. За его автомобилем двигались два автомобиля с гражданскими жителями, которые также вызвались эвакуироваться.

Таково вот Пасхальное перемирие, — прокомментировал мужчина, показывая поврежденный автомобиль.

Автомобиль с сотрудником "Подснежники" и двумя гражданскими сначала атаковал дрон с осколочным боеприпасом, а затем два дрона пытались поразить людей.

Ранения получил Евгений Ткачев и гражданская жительница. Она с мужем, у которого стресс, находится в больнице.

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