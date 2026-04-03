Авіаудар РФ по Краматорську — загинули двоє людей, є поранені

Унаслідок скидання ворогом авіабомб 3 квітня у Краматорську двоє людей загинуло, трьох – поранено.
Головні тези:
- Двоє людей загинуло та троє поранені під час авіаудару РФ по Краматорську.
- Пошкоджено 5 багатоповерхівок, СТО та 5 автівок унаслідок бомбардування міста.
- Удари по житлових будинках у цей період дня – це свідомий вибір та цілеспрямована тактика російських військових.
Росія бомбила Краматорськ: є загиблі
Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, опівдні росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, СТО і 5 автівок. На місці працюють всі відповідальні служби.
Удари по житлових будинках серед дня — це свідомий вибір і цілеспрямована тактика росіян.
