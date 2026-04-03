Авіаудар РФ по Краматорську — загинули двоє людей, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ
Read in English

Унаслідок скидання ворогом авіабомб 3 квітня у Краматорську двоє людей загинуло, трьох – поранено.

Росія бомбила Краматорськ: є загиблі

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Щонайменше 2 людини загинули і 3 поранені внаслідок ударів по Краматорську. Така інформація станом на 15:30.

За його словами, опівдні росіяни скинули на місто 5 авіабомб. Пошкоджено 5 багатоповерхівок, СТО і 5 автівок. На місці працюють всі відповідальні служби.

Удари по житлових будинках серед дня — це свідомий вибір і цілеспрямована тактика росіян.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Офіс Генерального прокурора
швидка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?