Авиаудар РФ по Краматорску — погибли два человека, есть раненые

В результате сброса врагом авиабомб 3 апреля в Краматорске два человека погибли, трое - ранены.

Россия бомбила Краматорск: есть погибшие

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По меньшей мере, 2 человека погибли и 3 ранены в результате ударов по Краматорску. Такая информация по состоянию на 15.30.

По его словам, в полдень россияне сбросили на город 5 авиабомб. Повреждены 5 многоэтажек, СТО и 5 автомобилей. На месте работают все ответственные службы.