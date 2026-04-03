Авиаудар РФ по Краматорску — погибли два человека, есть раненые

В результате сброса врагом авиабомб 3 апреля в Краматорске два человека погибли, трое - ранены.
Главные тезисы
- Два человека погибли и трое ранены в результате авиаудара РФ по Краматорску.
- Российские военные сознательно атаковали жилые дома, нанося ущерб городу и его жителям.
Россия бомбила Краматорск: есть погибшие
Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, в полдень россияне сбросили на город 5 авиабомб. Повреждены 5 многоэтажек, СТО и 5 автомобилей. На месте работают все ответственные службы.
Удары по жилым домам среди дня — это сознательный выбор и целенаправленная тактика россиян.
