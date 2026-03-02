Россия обстреляла Краматорск и Дружковку — погибли 5 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Россия обстреляла Краматорск и Дружковку — погибли 5 человек

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Краматорск
Read in English
Читати українською

В Донецкой области в результате утренних обстрелов Краматорска и Дружковки 2 марта пять человек погибли и еще 13 человек получили ранения.

Главные тезисы

  • Российская армия обстреляла Краматорск и Дружковку, погибло 5 человек, еще 13 получили ранения.
  • Погибшие и раненые жителей получают необходимую медицинскую помощь, обстоятельства преступлений документируются.

5 погибших и 13 раненых: Россия обстреляла Краматорск и Дружковку

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По меньшей мере 5 человек погибли и 13 ранены в результате утренних обстрелов Донбасса… На местах работают все ответственные службы. Все обстоятельства этих преступлений тщательно документируем, пострадавшим оказываем необходимую помощь.

Он уточнил, что утром в результате российского удара по Краматорску погибли три человека и еще двое ранены.

Также утром несколько раз под обстрел попала Дружковка — известно о двух погибших и 11 раненых. В городе повреждено семь многоэтажек.

Окончательная информация о последствиях ударов устанавливается, добавил руководитель ОВА.

