Россия обстреляла Краматорск и Дружковку — погибли 5 человек

В Донецкой области в результате утренних обстрелов Краматорска и Дружковки 2 марта пять человек погибли и еще 13 человек получили ранения.

5 погибших и 13 раненых: Россия обстреляла Краматорск и Дружковку

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.

По меньшей мере 5 человек погибли и 13 ранены в результате утренних обстрелов Донбасса… На местах работают все ответственные службы. Все обстоятельства этих преступлений тщательно документируем, пострадавшим оказываем необходимую помощь.

Он уточнил, что утром в результате российского удара по Краматорску погибли три человека и еще двое ранены.

Также утром несколько раз под обстрел попала Дружковка — известно о двух погибших и 11 раненых. В городе повреждено семь многоэтажек. Поделиться

Окончательная информация о последствиях ударов устанавливается, добавил руководитель ОВА.