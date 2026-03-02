Россия обстреляла Краматорск и Дружковку — погибли 5 человек

В Донецкой области в результате утренних обстрелов Краматорска и Дружковки 2 марта пять человек погибли и еще 13 человек получили ранения.
Главные тезисы
- Российская армия обстреляла Краматорск и Дружковку, погибло 5 человек, еще 13 получили ранения.
- Погибшие и раненые жителей получают необходимую медицинскую помощь, обстоятельства преступлений документируются.
5 погибших и 13 раненых: Россия обстреляла Краматорск и Дружковку
Об этом сообщил начальник Донецкой ОВД Вадим Филашкин.
По меньшей мере 5 человек погибли и 13 ранены в результате утренних обстрелов Донбасса… На местах работают все ответственные службы. Все обстоятельства этих преступлений тщательно документируем, пострадавшим оказываем необходимую помощь.
Он уточнил, что утром в результате российского удара по Краматорску погибли три человека и еще двое ранены.
Окончательная информация о последствиях ударов устанавливается, добавил руководитель ОВА.
