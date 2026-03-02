Росія обстріляла Краматорськ і Дружківку — загинули 5 людей
Росія обстріляла Краматорськ і Дружківку — загинули 5 людей

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Краматорськ
У Донецькій області внаслідок ранкових обстрілів Краматорська та Дружківки 2 березня п’ятеро людей загинули і ще 13 осіб дістали поранення.

Головні тези:

  • У результаті російських обстрілів Краматорська та Дружківки загинули 5 людей і поранено 13 осіб.
  • Загиблі та поранені отримають необхідну допомогу, всі обставини злочинів документуються службами.

5 загиблих і 13 поранених: Росія обстріляла Краматорськ і Дружківку

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше 5 людей загинули і 13 поранені внаслідок ранкових обстрілів Донеччини… На місцях працюють всі відповідальні служби. Усі обставини цих злочинів ретельно документуємо, постраждалим надаємо необхідну допомогу.

Він уточнив, що зранку внаслідок російського удару по Краматорську загинули троє людей та ще двоє поранені.

Також зранку кілька разів під обстріл потрапила Дружківка - наразі відомо про двох загиблих і 11 поранених. У місті пошкоджено сім багатоповерхівок.

Остаточна інформація щодо наслідків ударів встановлюється, додав керівник ОВА.

