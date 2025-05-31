Авіаудари РФ по передмістю Харкова. Кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок російських авіаційних ударів 31 травня по Васищевому і Безлюдівці Харківської області зросла до семи.
Головні тези:
- Кількість постраждалих внаслідок авіаударів по передмістю Харкова зросла до семи осіб.
- Російські війська використали керовані авіабомби, що спричинило значні руйнування та пожежі.
- За даними ДСНС, на місці подій працювали рятувальники, піротехніки і пожежна команда.
У передмістях Харкова постраждало 7 людей внаслідок авіаудару РФ
За даними ДСНС, «7 людей постраждали внаслідок ранкового обстрілу передмість Харкова».
У Васищевому і Безлюдівці зафіксовані руйнування житлових та адміністративних будівель, пожежі на території підприємства.
На місці працювали рятувальники, піротехніки і пожежна команда.
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