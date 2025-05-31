Авиаудары РФ по пригороду Харькова. Количество пострадавших возросло
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудары РФ по пригороду Харькова. Количество пострадавших возросло

ДСНС Украины
Харьков
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Число пострадавших в результате российских авиационных ударов 31 мая по Васищево и Безлюдовке Харьковской области возросло до семи.

Главные тезисы

  • Число пострадавших в пригороде Харькова после авиаударов России достигло семи человек.
  • Использование управляемых авиабомб российскими войсками привело к значительным разрушениям и пожарам.
  • На месте инцидента работали спасатели, пиротехники и пожарная команда для ликвидации последствий авиаударов.

В пригородах Харькова пострадали 7 человек в результате авиаударов РФ

По данным ГСЧС, «7 человек пострадали в результате утренних обстрелов пригородов Харькова».

В Васищево и Безлюдовке зафиксированы разрушения жилых и административных зданий, пожары на территории предприятия.

На месте работали спасатели, пиротехники и пожарная команда.

Российские войска атаковали Харьковщину управляемыми авиабомбами. Ранее сообщалось о трех пострадавших: двоих в Васищево и одном — в Безлюдовке.

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