Авиаудары РФ по пригороду Харькова. Количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате российских авиационных ударов 31 мая по Васищево и Безлюдовке Харьковской области возросло до семи.
Главные тезисы
- Число пострадавших в пригороде Харькова после авиаударов России достигло семи человек.
- Использование управляемых авиабомб российскими войсками привело к значительным разрушениям и пожарам.
- На месте инцидента работали спасатели, пиротехники и пожарная команда для ликвидации последствий авиаударов.
В пригородах Харькова пострадали 7 человек в результате авиаударов РФ
По данным ГСЧС, «7 человек пострадали в результате утренних обстрелов пригородов Харькова».
В Васищево и Безлюдовке зафиксированы разрушения жилых и административных зданий, пожары на территории предприятия.
На месте работали спасатели, пиротехники и пожарная команда.
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