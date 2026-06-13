Авіаудар РФ по Слов'янську — постраждали п'ятеро людей

13 червня, близько 10:45, російські загарбники завдали авіаудару по центральній частині Словʼянська.
Головні тези:
- Авіаудар російських загарбників по Слов'янську призвів до постраждалих серед мирного населення, зокрема жінок та дітей.
- У результаті атаки було пошкоджено 24 багатоповерхові будинки та автотранспорт, що призвело до серйозних руйнувань у місті.
Росія бомбила Слов’янськ: є поранені
Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
Як згодом повідомив відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, росіяни скинули на Слов’янськ три ФАБ-250 з УМПК. Влучання зафіксовані у житловій забудові.
Отримали тілесні ушкодження щонайменше п’ятеро людей — жінки віком 52, 59 і 65 років, чоловік та 9-річний хлопчик. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, множинними різаними і рваними ранами. Стан однієї із потерпілих лікарі оцінюють як важкий.
Пошкоджені 24 багатоповерхові будинки та автотранспорт.
Усім надається медична допомога.
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