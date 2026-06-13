Авіаудар РФ по Слов'янську — постраждали п'ятеро людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудар РФ по Слов'янську — постраждали п'ятеро людей

Слов'янськ
Джерело:  Прокуратура Донецької області

13 червня, близько 10:45, російські загарбники завдали авіаудару по центральній частині Словʼянська.

Головні тези:

  • Авіаудар російських загарбників по Слов'янську призвів до постраждалих серед мирного населення, зокрема жінок та дітей.
  • У результаті атаки було пошкоджено 24 багатоповерхові будинки та автотранспорт, що призвело до серйозних руйнувань у місті.

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Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, ворог застосував три керовані авіабомби.

Як згодом повідомив відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, росіяни скинули на Слов’янськ три ФАБ-250 з УМПК. Влучання зафіксовані у житловій забудові.

Отримали тілесні ушкодження щонайменше п’ятеро людей — жінки віком 52, 59 і 65 років, чоловік та 9-річний хлопчик. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, множинними різаними і рваними ранами. Стан однієї із потерпілих лікарі оцінюють як важкий.

Пошкоджені 24 багатоповерхові будинки та автотранспорт.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Усім надається медична допомога.

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