Авіаудар РФ по Слов'янську — постраждали п'ятеро людей

13 червня, близько 10:45, російські загарбники завдали авіаудару по центральній частині Словʼянська.

Росія бомбила Слов’янськ: є поранені

Про це повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, ворог застосував три керовані авіабомби. Поширити

Як згодом повідомив відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, росіяни скинули на Слов’янськ три ФАБ-250 з УМПК. Влучання зафіксовані у житловій забудові.

Отримали тілесні ушкодження щонайменше п’ятеро людей — жінки віком 52, 59 і 65 років, чоловік та 9-річний хлопчик. Їх госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, множинними різаними і рваними ранами. Стан однієї із потерпілих лікарі оцінюють як важкий.

Пошкоджені 24 багатоповерхові будинки та автотранспорт.

За процесуального керівництва Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ст. 438 Кримінального кодексу України). Поширити

Усім надається медична допомога.