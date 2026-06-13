Авиаудар РФ по Славянску — пострадали пять человек
Категория
Украина
Дата публикации

Авиаудар РФ по Славянску — пострадали пять человек

Славянск
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Источник:  Прокуратура Донецкой области

13 июня, около 10:45, российские захватчики нанесли авиаудар по центральной части Славянска.

Главные тезисы

  • Российские захватчики нанесли авиаудар по Славянску, в результате чего пострадали пять человек, включая женщин и детей.
  • Атака привела к серьезным разрушениям в городе, повреждены 24 многоэтажных дома и автотранспорт.

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Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

По его словам, враг применил три управляемых авиабомба.

Как впоследствии сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, россияне сбросили на Славянск три ФАБ-250 из УМПК. Попадания зафиксированы в жилой застройке.

Получили телесные повреждения по меньшей мере пять человек — женщины 52, 59 и 65 лет, мужчина и 9-летний мальчик. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами, множественными резаными и рваными ранами. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

Повреждены 24 многоэтажных дома и автотранспорт.

При процессуальном руководстве Славянской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту военного преступления (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Всем оказывается медицинская помощь.

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