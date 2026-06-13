Авиаудар РФ по Славянску — пострадали пять человек

13 июня, около 10:45, российские захватчики нанесли авиаудар по центральной части Славянска.
Главные тезисы
- Российские захватчики нанесли авиаудар по Славянску, в результате чего пострадали пять человек, включая женщин и детей.
- Атака привела к серьезным разрушениям в городе, повреждены 24 многоэтажных дома и автотранспорт.
Россия бомбила Славянск: есть раненые
Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
Как впоследствии сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, россияне сбросили на Славянск три ФАБ-250 из УМПК. Попадания зафиксированы в жилой застройке.
Получили телесные повреждения по меньшей мере пять человек — женщины 52, 59 и 65 лет, мужчина и 9-летний мальчик. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами, множественными резаными и рваными ранами. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Повреждены 24 многоэтажных дома и автотранспорт.
Всем оказывается медицинская помощь.
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