Авиаудар РФ по Славянску — пострадали пять человек

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Как впоследствии сообщил отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры, россияне сбросили на Славянск три ФАБ-250 из УМПК. Попадания зафиксированы в жилой застройке.

Получили телесные повреждения по меньшей мере пять человек — женщины 52, 59 и 65 лет, мужчина и 9-летний мальчик. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами, множественными резаными и рваными ранами. Состояние одного из пострадавших врачи оценивают как тяжелое.