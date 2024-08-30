Авіаудари РФ по Харкову — кількість загиблих і поранених знову зросла

У Харкові зросла до пʼяти кількість загиблих унаслідок російських авіаударів удень 30 серпня. Поранень зазнали щонайменше 47 людей.

У Харкові поранено майже 50 осіб та загинуло 5 людей через авіаудари РФ

На жаль, кількість загиблих зросла до пʼяти людей. Поширити

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За уточненими даними, від російських авіаударів зазнали поранень 40 людей.

Харків після атаки РФ

Маємо інформацію про 40 поранених цивільних людей. П‘ятеро загиблих. Серед них — дівчина 14 років.

20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають у тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі.

За його словами, на верхніх поверхах будинку, де було влучання, можуть перебувати люди - щонайменше одна жінка.

Триває рятувальна операція. Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі.

У наступному дописі Синєгубов уточнив, що кількість поранених складає вже 47.

Росія била по Харкову 5 КАбами

За даними ОВА, терористичні війська РФ ударили по п’яти локаціях.

В Індустріальному районі окупанти поцілили в 12-поверховий будинок (пошкоджено 5 автомобілів, троє людей загинули), в іншому місці загинула дитина та четверо людей дістали поранення; у центральній частині міста було влучання в землю (загоряння трави); у Слобідському були влучання в складську будівлю (там двоє поранених) і приватні будинки (шестеро поранених). Поширити

Як розповів начальник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, за попередніми даними, росіяни завдали ударів з населеного пункту Дубове Бєлгородської області РФ.

Цей населений пункт розташовується за 25 кілометрів від лінії державного кордону. Ворог застосував Су-34.

За словами начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, війська РФ випустили п'ять УМПБ Д30.