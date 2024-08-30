Авіаудари РФ по Харкову — кількість загиблих і поранених знову зросла
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіаудари РФ по Харкову — кількість загиблих і поранених знову зросла

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків
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У Харкові зросла до пʼяти кількість загиблих унаслідок російських авіаударів удень 30 серпня. Поранень зазнали щонайменше 47 людей.

Головні тези:

  • Кількість загиблих та поранених внаслідок російських авіаударів в Харкові зросла до п'яти та 47 відповідно.
  • Окупанти з РФ ударили по п'яти локаціях у місті, що призвело до багатьох жертв та руйнувань.
  • Атаки відбулися в різних частинах Харкова, включно з Індустріальним районом, центром міста та приватними будинками.

У Харкові поранено майже 50 осіб та загинуло 5 людей через авіаудари РФ

На жаль, кількість загиблих зросла до пʼяти людей.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За уточненими даними, від російських авіаударів зазнали поранень 40 людей.

Харків після атаки РФ

Маємо інформацію про 40 поранених цивільних людей. П‘ятеро загиблих. Серед них — дівчина 14 років.

20 травмованих людей внаслідок обстрілу Харкова перебувають у тяжкому чи вкрай тяжкому стані. Є постраждалі з ампутаціями. Один із поранених помер у медичному закладі.

За його словами, на верхніх поверхах будинку, де було влучання, можуть перебувати люди - щонайменше одна жінка.

Триває рятувальна операція. Є ризик руйнування будинку. Всі профільні служби працюють у посиленому режимі.

У наступному дописі Синєгубов уточнив, що кількість поранених складає вже 47.

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За даними ОВА, терористичні війська РФ ударили по п’яти локаціях.

В Індустріальному районі окупанти поцілили в 12-поверховий будинок (пошкоджено 5 автомобілів, троє людей загинули), в іншому місці загинула дитина та четверо людей дістали поранення; у центральній частині міста було влучання в землю (загоряння трави); у Слобідському були влучання в складську будівлю (там двоє поранених) і приватні будинки (шестеро поранених).

Як розповів начальник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, за попередніми даними, росіяни завдали ударів з населеного пункту Дубове Бєлгородської області РФ.

Цей населений пункт розташовується за 25 кілометрів від лінії державного кордону. Ворог застосував Су-34.

За словами начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Володимира Тимошка, війська РФ випустили п'ять УМПБ Д30.

250-кілограмові чи 500-кілограмові, з'ясують експерти після дослідження всіх уламків, - зазначив Тимошко.

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